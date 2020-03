Doble derbi cordobés entre el cielo y el infierno

Este domingo se disputarán dos citas trascendentales en la 29ª jornada para los cuatro clubes cordobeses del Grupo X de Tercera División. Y el caprichoso calendario ha querido que sea mediante un doble derbi provincial repleto de tensión. El Ciudad de Lucena, hasta hace unas semanas líder, debe vencer al Córdoba B si no quiere que su posición de play off de ascenso también peligre. El filial blanquiverde, por su parte, no puede fallar en su delicado horizonte por la salvación. La historia se repetirá en el Pozoblanco-Salerm. Los locales necesitan los puntos para luchar en la parte baja mientras que los pontaneses ansían el triunfo en pos de engancharse nuevamente a la promoción.

Ciudad de Lucena-Córdoba B

El conjunto celeste afrontará el compromiso liguero en la tercera posición con 52 puntos -igual que el Xerez Deportivo que está justo por encima-. Sin embargo, la mala dinámica del plantel que dirige Dimas Carrasco ha levantado ciertas dudas en este tramo decisivo. El Ciudad de Lucena lleva cinco envites sin conocer la victoria con tres empates y dos derrotas -la última por 3-0 ante la Unión Balompédica Lebrija-. Ese pobre rendimiento les hizo perder el liderato del Grupo X en favor del Betis Deportivo y poner en serio peligro su presencia en el play off, ya que el AD Ceuta y el Atlético Antoniano les siguen de cerca con 50 en el quinto y sexto puesto, a solo dos de los aracelitanos.

El míster lucentino reconoció que deben “intentar romper la racha negativa” y, de paso, “volver a darle una alegría a la afición”. El grupo analizó lo ocurrido en Lebrija “aprendiendo de ello”. Carrasco procuró “quitarles presión” para que recuperen “tranquilidad y confianza”. De hecho, indicó que “salir con la necesidad de ganar nos hace daño”. Ante un Córdoba B “muy mejorado” procurarán ser “los protagonistas con el balón” y realizar “muchas llegadas al campo contrario”, todo ello arropado en la “seguridad defensiva”.

Mario, debido a un edema óseo, Morales, con problemas musculares y Germán serán baja segura. Pese a que otros efectivos tuvieron molestias a lo largo de la semana, Carrasco declaró que a buen seguro remitirán para tenerlos disponibles.

El futuro cordobesista tampoco muestra un horizonte halagüeño. Los de Diego Delgado, últimos con 23 puntos, se encuentran a seis de la salvación -el Xerez CD suma 29 delimitando la parte roja de la clasificación-. Pese a la reacción que mostró el joven plantel a principios de 2020, la situación volvió a torcerse tras encadenar tres derrotas y un solo empate. El revés sufrido frente al Sevilla FC C en la Ciudad Deportiva blanquiverde (0-1) dejó muestras del infortunio que también rodea a la escuadra. Fernando, portero del club cordobés, dejó en bandeja el único gol del partido a Francis. Y es que los errores defensivos han lastrado demasiado a un grupo tocado en su orgullo.

Delgado, en sala de prensa, confirmó las ausencias de Andoni, Machado -ambos por sanción-, Vera e Iván Navarro -al ser citados para formar parte del primer equipo contra el FC Cartagena-. Comentó que se verán las caras ante un Ciudad de Lucena que “necesita aguantar el ritmo de los de arriba”, pero consideró que su situación particular les llevará a “jugarse la vida” en un “duelo vital”. En caso de victoria “te lo cambia todo y puedes pasar de negro a blanco”, sobre todo porque aseveró que habrá “tres o cuatro equipos implicados al final por el descenso” y que el Córdoba B “saldrá de ahí”.

Sí lamentó el pobre bagaje ofensivo de su plantel hacia la portería contraria. Ese factor se ha incrementado desde que Raúl Agné citó tanto a Vera como a Iván Navarro para el equipo de Segunda División B. “Nos hace mucho daño, debemos llegar con mucha gente al área y arriba nos falta gol”, recalcó. Pese a que persistirán en la obtención de los tres puntos, el preparador anunció que “un punto en Lucena no es malo porque están en la tercera posición”.

Estadio: Ciudad de Lucena. Hora: 17:30.

Pozoblanco-Salerm Puente Genil

Los de Javi Moreno, que retornará al banquillo una vez cumplida su sanción de dos choques por la expulsión contra el CD Rota, llegan en el penúltimo lugar de la tabla con 25 puntos. Ahora mismo se sitúan a cuatro del Xerez CD (29), por lo que descenderían a División de Honor Sénior. Las dos derrotas consecutivas fuera de casa ante el Arcos CF (2-1) y, sobre todo, la sufrida con el CD Gerena (2-1) dañaron mucho al vestuario. Dicha circunstancia les obliga a recuperar la sonrisa en el Municipal de Pozoblanco, estadio donde no vencen desde el 12 de enero (2-1 al Sevilla FC C).

El entrenador natural de Silla no tendrá bajo sus órdenes para el choque a Curro, Elu, Carlos y Kike Roldán por lesión. A ellos se les unen Chema y Santacruz que están sancionados. Este último fue expulsado por roja directa en Gerena en los primeros minutos, hecho que mermó las aspiraciones de la escuadra vallesana durante su duelo en la provincia de Sevilla.

Los ánimos por Puente Genil no son los propicios. El equipo rompió -sin saltar al verde- su nefasta racha de ocho compromisos sin victorias, aunque los tres puntos se consumaron debido a la retirada competitiva del Écija Balompié. Por consiguiente, la séptima plaza les pertenece con 49 puntos y figuran a solo dos del cuarto, el CD Utrera que tiene 51. No obstante, los rojinegros están obligados a ganar si quieren pelear por el play off con garantías. Cabe recordar que no ganan sobre el terreno de juego desde el 4 de enero (2-0 al Betis Deportivo), un duro lastre que les ha hecho caer en picado.

Las buenas noticias para Diego Caro residen en la composición que podrá hacer de su once en el estadio pozoalbense, ya que ningún jugador se ausentará por sanción ni lesión. Consideró que “al tratarse de un derbi, la clasificación pasa a un segundo plano y todo se iguala más”. Por si fuera poco, “muchos futbolistas del Pozoblanco han jugado en el Salerm”, otro punto a sopesar. Todo ello ofrecerá un envite “competido y disputado” frente a un rival “bastante duro en su casa que maneja bien el campo natural” y que es “aguerrido y con las ideas muy claras de juego”.

Estadio: Municipal de Pozoblanco. Hora: 18:00.