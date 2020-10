Doble cita hispalense para Séneca y Córdoba

El fin de semana tiene acento sevillano para los dos representantes cordobeses en el subgrupo B del Grupo 4 de División de Honor Juvenil. El Séneca CF jugará el sábado ante un Real Betis Balompié muy motivado después de ganar al Sevilla FC. El Córdoba CF, ya el domingo al mediodía, viajará también hacia la vecina ciudad andaluza para visitar la cancha de la Agrupación Deportiva Nervión.

Real Betis-Séneca

El combinado rojinegro afrontará la segunda fecha del calendario con una siempre exigente salida a Heliópolis. Los de Isaac de la Cuesta se verán las caras ante el Real Betis Balompié el sábado (17:00 horas) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, un recinto donde tendrán que mostrar su mejor versión para sacar algún botín. Los cordobeses cayeron en la jornada inaugural por 2-3 ante el Atlético Sanluqueño en el Enrique Puga. El doblete de Víctor no bastó para frenar a un bando gaditano que se llevó el triunfo desde los once metros. Los béticos, por su parte, llegan reforzados tras ganar el derbi frente al Sevilla FC por 0-1. Suárez anotó el gol que les hace ser uno de los equipos que sumaron el triunfo en el debut.

El míster senequista tendrá, como en el duelo anterior, cinco bajas -tres de ellas de titulares indiscutibles-. El motivo de sus ausencias no es otro que el haber mantenido contacto con positivos por covid-19. De la Cuesta reconoció que le parecía “un poco peculiar” que no se hayan suspendido este duelo y el anterior como ocurriera en otros envites del subgrupo. La razón, según estipula el preparador, reside en que “no tenemos un médico para que firme la baja de esos jugadores que están aislados”.

En cuanto a lo que se verá sobre el verde, el técnico resaltó que van “sin nada que perder, sin miedo ni temor y para intentar ser valientes” hacia Sevilla. “No buscamos un resultado que no sea abultado, más bien lo que queremos es disfrutar de la categoría, pasarlo bien y ser protagonistas dentro de lo que podamos”, declaró. El Betis, bajo su juicio, “es el mejor de los últimos 10 años con futbolistas muy determinantes que han debutado en Segunda División B e, incluso, algunos hacen entrenos con el primer equipo”. No obstante, resaltó su total convencimiento de que se competirá. “Les exigiremos, y si tienen un mal día, podemos sacar algo. Que no se logra, pues son experiencias y esto solo acaba de empezar”, finalizó.

Nervión-Córdoba CF

Los chicos de José Ángel Garrido arrancaron de la mejor manera posible la temporada después de ganar por 1-0 al Castilleja CF. El penalti transformado por Kiko en el 89 permitió a los blanquiverdes dar el primer golpe sobre la mesa dentro de un subgrupo muy competitivo. De hecho, el rival al que rendirán visita el próximo domingo (12:00 horas) también consiguió sacar adelante su primer encuentro. La Agrupación Deportiva Nervión venció por 1-2 al CD Polillas Ceuta para situarse en la zona de cabeza, por lo que se vivirá una matinal dominical muy interesante en el Centro Deportivo Antonio Puerta.

Para el envite no estarán Rubén, Cristian, Álex, Isaac y Feria, pero recuperan a un hombre importante como es Juan Ignacio. El responsable del juvenil expresó que van hacia territorio hispalense “con gran ilusión”. El grupo “está bien y nuestra estructura es buena”, por lo que desean “seguir sumando en la línea que queremos buscar”. El Nervión “tiene unas características diferentes a otros equipos”, ya que el campo “es pequeño y realizan un juego directo con muchas faltas y saques de banda”. Lo primero es ir “con el máximo respeto al oponente” aunque sin perder de vista que son “el Córdoba”.

Liga Nacional Juvenil

Los conjuntos de Córdoba que militan en el subgrupo B del Grupo 14 encaran la segunda jornada liguera con sensaciones dispares. El Córdoba CF y el Don Bosco CF querrán un triunfo con el que paliar la derrota de la semana pasada. La Unión Deportiva Tomares y el Real Betis Balompié serán sus respectivos adversarios. El Salerm Cosmetics Puente Genil y Fundación Lucena protagonizarán el primer derbi del curso.

Córdoba CF-Tomares

Una nueva oportunidad. Con esa filosofía se toma el equipo de Antonio García Chico la siguiente jornada liguera. Los cordobesistas cayeron por 2-0 ante el Coria CF en el debut de la competición. Álvaro Díaz, en la primera mitad, y Manuel Barragán, nada más reanudarse la segunda parte, materializaron los goles en el Polideportivo Alcalde Fernando Suárez. No obstante, a buen seguro han aprendido de los errores para sellar el primer triunfo en la Ciudad Deportiva (sábado, 16:00 horas) contra la Unión Deportiva Tomares. Los del Aljarafe doblegaron al Recreativo de Huelva por 2-1 y arribarán a la capital cordobesa como los terceros clasificados.

Salerm Puente Genil-Fundación Lucena

El Estadio Manuel Polinario Poli acogerá uno de los derbis que se podrán vivir a lo largo de este atípico curso. En liza entrarán pontanos y lucentinos tras no poder estrenarse la pasada semana por diferentes motivos. Los rojillos, dirigidos por José Manuel Borja, no jugaron su envite frente al Real Betis Balompié después de anunciar la entidad de las trece barras un caso positivo por covid-19 en el entorno de un futbolista. A los de Rafael Carrillo Falete les tocó descansar en un subgrupo donde hay un número impar de clubs. Así pues, el arranque de ambos se producirá el sábado (17:00 horas) bajo la atenta mirada de Diego Caro y Dimas Carrasco, los entrenadores de los primeros equipos.

Don Bosco-Real Betis

No empezó con buen pie el plantel de Salva Romero la Liga. El Don Bosco perdió por 2-0 contra la Asociación Deportiva Los Rosales gracias a las dianas de Diego Fernández y Alexis Lázaro durante el segundo acto. Por ello, el objetivo dispuesto para el sábado en Noreña (17:00 horas) pasa por ponerle las cosas muy complicadas al Betis. El cuadro bético, falto del necesario ritmo por la circunstancia planteada con anterioridad, deberá pugnar ante un equipo que querrá levantar el vuelo.