Djokovic lidera una revolución de jugadores

La pandemia del coronavirus ha removido los cimientos del circuito del tenis y de los jugadores del circuito molestos por las decisiones que se han tomado en el circuito en esos seis meses de parón. Novak Djokovic ha decidido renunciar a su cargo de presidente del Consejo de Jugadores de la ATP y ha anunciado la preparación de una asociación paralela para defender los derechos de los tenistas, según ha desvelado el New York Times.

My ATP Tour Player Council Resignation: pic.twitter.com/NlFziU1797 — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

El nuevo organismo se llamará Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA) y se ha distribuido a los jugadores un documento que detalla los planes y objetivos, buscando sus firmas. "El objetivo de la PTPA no es reemplazar a la ATP, sino brindar a los jugadores una estructura de autogobierno que sea independiente de la ATP y que responda directamente a las necesidades y preocupaciones de los jugadores-miembros", según se cita en el documento.

El canadiense Vasek Pospisil, miembro del consejo dirigido por Djokovic hasta este sábado, también ha anunciado su dimisión. "Después de dos años en el Consejo de Jugadores de la ATP, renuncio a mi puesto como representante de jugadores para las posiciones de ranking 51-100", escribió Pospisil en Twitter. "Ha quedado claro que, como miembro del consejo de jugadores dentro de la estructura actual de la ATP, es muy difícil, si no imposible, tener un impacto significativo en las decisiones importantes que se tomen en nuestra circuito".

Pospisil, en una artículo firmado por él mismo hac unas meses en el periódico The Globe and Mail, había adelantado ya las divergencias que existían entre jugadores y ATP pidiendo "una profunda reforma que aspire a traer de vuelta la transparencia y la integridad del mismo". El tenista canadiense explica que entró en el consejo de jugadores de la ATP con la ilusión de realizar cambios y mejorar la situación de los tenistas, especialmente los que están fuera del 'top ten' y que no participan de los "grandes negocios que se hacen entre bastidores" .

"Muchas cosas mal"

El canadiense Milos Raonic que este sábado disputará la final del Masters 1.000 ante Djokovic se ha mostrado partidario de la nueva asociación y confía que la mayoría de tenistas firmen a favor de su constitución. "Los jugadores han tenido mucho tiempo para pensar, reflexionar y echar un vistazo a ciertas cosas con las que estábamos decepcionados. Durante esos seis meses sin jugar se han hecho muchas cosas mal y queremos discutir y solucionarlas.", dijo tras vencer en semifinales a Stefano Tsitsipas.

La ATP que gobierna actualmente el Tour profesional masculino, presidida por el ex jugador profesional italiano Andrea Gaudenzi, no ha querido hacer comentarios sobre la noticia que se ha conocido este sábado en Nueva York, donde los tenistas participan en el Masters 1.000 de Cincinnati y están preparando el Abierto de Estados Unidos que comenzará este próximo lunes.