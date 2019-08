Djokovic y Federer superan la segunda ronda del US Open con problemas

Protegidos de la lluvia por el techo de la central Arthur Ashe y el estrenado esta temporada en la segunda central Louis Armstrong, Roger Federer y Novak Djokovic han pasado a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, aunque ninguno de los dos realmente satisfecho. El suizo ha ganado al bosnio Damir Dzumhur (90 mundial) por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4, sin sentirse cómodo sobre la pista, mientras que el número 1 mundial ha vencido al argentino Juan Ignacio Londero (56 mundial) por 6-4, 7-6 (3) y 6-1, con unas molestias en su hombro izquierdo. Serena Williams, Ashleigh Barty y Karolina Pliskova también han superado la segunda ronda gracias a jugar a cubierto en una jornada en la que se han tenido que suspender todos los partidos en las pistas exteriores por el mal tiempo.

Federer ha mostrado su preocupación por ceder su seguno set en el torneo. "Cuando sucede así dos veces seguidas, es un poco frustrante, especialmente cuando tu nivel de juego es tan malo, que cometes tantos errores y que te quedas sin energía", se lamentó el tenista suizo que cometió 45 errores no forzados. "Sabía a lo que Dzumhur se opondría, pero no esperaba cometer tantas faltas directas. Tampoco se marchó de la central contento Djokovic que tuvo que ser atendido varis veces en la pista. "El dolor en mi hombro me molestaba cuando sacaba y con el revés. En mitad del primer set no sabía si iba a terminar el partido", admitió, revelando que arrastra esas molestias desde hace un par de semanas. "Algunos días, el dolor es fuerte, otros menos, fluctúa", dijo el actual campeón del torneo.

EL ENFADO DE SERENA

Kei Nishikori también pudo superar la segunda ronda, resguardado de la lluvia, al ganar al estadounidense Bradley Klahn (108 mundial) por 6-2, 4-6, 6-3, 7-5. Quien no tuvo que esperar a la suspensión de los partidos de la jornada fue el búlgaro Grigor Dimitrov que se clasificó sin jugar tras el abandono del croata Borna Coric, lesionado en la espalda. Serena Williams, que había humillado a Maria Sharapova en la primera ronda, no tuvo su mejor día ante su compatriota de 17 años, Cathrine McNally. "Esta noche, sobreviví! No estoy contento con la forma en que jugué, prometo hacerlo mejor", dijo la tenista de 37 años que busca ganar su 24 Grand Slam. "No podía jugar peor, así que pensé 'saca a Serena! '", Explicó. Lo hizo mejor que su hermana mayor Venus, eliminada por la ucraniana Elina Svitolina (5 mundial) por 6-4, 6-4.