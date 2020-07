Dimas Carrasco: "Va a ser fútbol contra fútbol"

Noventa minutos por delante. Ni prórroga ni penaltis. Sólo le vale al Ciudad de Lucena la victoria ante el campeón del grupo 10, un Betis Deportivo que dispone de un arsenal de talento formidable. Un desafío mayúsculo que está a la altura del premio: una plaza en la Segunda División B, lo que le supondría situarse junto al Córdoba CF en el techo actual del fútbol cordobés. ¿Es posible? En Lucena están convencidos. Manejan un buen puñado de razones, que van desde lo estadístico -muchas jornadas como líderes, siempre en zona de play off- hasta lo emocional. El aroma del éxito ha estimulado a un grupo de futbolistas que se ha revalorizado. Muchos de ellos están ante el partido de su vida.

Este sábado (22.00 horas, Marbella Football Center, Footters TV), el Betis Deportivo-Ciudad de Lucena se presentará como una encrucijada que marcará destinos. Los contendientes, primero y segundo en la clasificación de la temporada liguera, tienen una condición común: su estilo. Cada uno el suyo, con sus códigos y su estética. "Será fútbol contra fútbol", apunta Dimas Carrasco sin disimular sus ganas de abordar esta excitante prueba de nivel.

"No podía imaginar que iba a estar en una rueda de prensa previa a una final del play off", admitía, sorprendido y orgulloso, el entrenador celeste en su última comparecencia ante los medios de comunicación. "Las cosas se han hecho muy bien, no solo en el ámbito deportivo. El club ha dado un salto profesional en todos los aspectos y ha repercutido. Es una situación merecida", reflexionó el técnico de Écija, huyendo del victimismo y mostrando un tono valiente. "Vamos enfrentarnos a un Betis todopoderoso, pero nosotros tenemos unas armas muy claras y vamos a pelear por el sueño del ascenso", subrayó.

La durísima lucha de la semifinal ante el Xerez DFC desgastó las fuerzas de un Ciudad de Lucena exigido al máximo. "En los últimos veinte minutos se hizo un desgaste físico grande y es cierto que en los últimos días estuvimos intentando recuperar a la gente y creo que están preparados", expresó, el técnico, que resumió la situación con una frase: "La ilusión puede más que el físico".

"Llegamos entre algodones con Alberto, pero ha puesto de su parte y estará disponible y si el equipo necesita que le eche una mano, lo hará", indicó sobre el estado de una plantilla a la que ve en disposición de combatir al filial bético. "Lo veamos por donde lo veamos, ellos tienen un poder inmenso. Es un filial lleno de talento. Se reforzaron bien en el mercado de invierno y encima repescan a Edgar, del primer equipo. Tienen muchas virtudes, pero aquí se le ganó y nosotros tenemos una idea muy clara a nivel ofensivo y defensivo", manifestó.

En la temporada regular, el Ciudad de Lucena doblegó por 1-0 al Betis Deportivo. Fue en octubre del año pasado, con un gol del cotizado Luismi. Las circunstancias son ahora distintas. "Estamos en una final y solo se ha jugado un partido a un nivel alto en los últimos meses", señaló Carrasco, quien dejó clara su advertencia: "Yo confío en el compromiso de todos y no vamos a estar solo para disfrutar, vamos a pelearlo".

"Lo que hay que intentar es no preocuparnos de ellos sino ocuparnos de nosotros. Dar nuestra mejor versión y si eso nos da para ganar al Betis, pues será una gran alegría para la afición lucentina", explicó Carrasco, que en las últimas horas antes de la gran cita se dedicá a apretar tuercas mentales. En lo táctico ya está todo más que dicho. "Ellos quieren jugar el balón, tener salida limpia desde atrás... Será fútbol contra fútbol. Y que gane el mejor", resume.