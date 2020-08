Díaz y Padilla, efecto inmediato y futuro

Los extremos Manu Díaz y José Padilla han sido presentados oficialmente como jugadores de Ángel Ximénez en la sede de Pavimentos del Genil (Pavigesa), que este nuevo año vuelve a apostar por el balonmano pontanés a través de su compromiso como patrocinador. El presidente del club, Mariano Jiménez, y Alfonso González, presidente de Pavigesa, asistieron junato al entrenador Paco Bustos al acto protolocario.

"Nosotros buscábamos otra forma de juego este año con los extremos, buscábamos gente de aquí, a ser posible de Andalucía y los hemos encontrado", explicó el técnico a propósito de ambos fichajes. "Son jugadores muy jóvenes que van a sacar el puesto adelante con sus compañeros y que tienen muchísimo futuro. La idea que compartíamos con el club era la de hacer plantilla con más estabilidad y estoy seguro de que lo van a dar todo, que se van a afianzar y que tendremos jugadores para mucho tiempo", resaltó.

El extremo derecho Manu Díaz regresa a Puente Genil para vivir su segunda etapa en Ángel Ximénez. El jugador, de 23 años, debutó en Asobal de la mano de la entidad pontana en la temporada 2016-2017. "Estoy muy contento de este regreso porque cuando estuve aquí me acogieron muy bien, igual que ahora, y este año ya conozco un poquito más a la gente, al club, a Álvaro De Hita y José Cuenca en especial porque jugué con ellos, y en general muy contento y con muchas ganas", expresó.

Por su parte, José Padilla vivirá su primera experiencia en la máxima categoría, dando el salto desde una Primera Nacional donde estuvo a las órdenes de Miguel Ángel Moriana en Maristas Algemesí. "No había mejor oportunidad que poder debutar en Asobal como es en mi casa, en Córdoba", explicó. "Somos catorce jugadores muy bien integrados, una plantilla bastante joven y que creo que podemos dar mucho rendimiento durante la temporada. No sabemos cómo está el tema del acceso al pabellón, pero como jugador no hay nada más bonito que ver un pabellón lleno. Tanto Manu como yo animamos a la afición a que este año se haga socia, que nos apoye y que así los jugadores estemos más motivados con su ayuda", añadió.