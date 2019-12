"Desesperación" entre los clubs por la situación de las subvenciones y los Juegos Municipales por parte del Imdeco

Los clubs cordobeses han empezado a ponerse nerviosos ante la falta de noticias, por parte del Imdeco, sobre la situación actual en la que se encuentran las seis líneas de subvenciones del 2018 y el 2019. Tampoco saben nada sobre el inicio de los Juegos Municipales que en la pasada temporada arrancaron con 98 días de retraso y que en la actual tendrían que haber empezado el 22 de noviembre, al menos para cumplir con el calendario habitual hasta hace dos años. Por ello, una amplia representación de los clubs afectados han convocado una reunión para el martes a las 20.00 horas en el pabellón de Margaritas. Si no hay noticias antes del inicio de la reunión debatirán que medidas pasan a tomar a partir de entonces.

El presidente del Córdoba Balonmano, Miguel Pardo, ha reconocido que “estamos a 10 de diciembre y estamos sin noticias al respecto de las subvenciones. No tenemos ninguna noticia por el Imdeco, por lo que ya estamos no preocupados, más bien desesperados. La falta de información de que disponemos es lo peor, pues creemos que no es de recibo”.

Hay que recordar que el plazo para cerrar los trámites de las subvenciones debían terminar el 30 de noviembre para que pudieran ejecutarse con normalidad y no ha sido así. A los clubs les han empezado a llegar noticias de que van a perderse de una manera definitiva las subvenciones del 2018 y que no van a ejecutarse al completo las del 2019.

Sobre los Juegos Municipales apunta Miguel Pardo que “no sabemos todavía cuando van a empezar. Todavía no hemos cobrado el 80 por ciento del dinero de las escuelas de la pasada temporada, a pesar de que esta convocatoria ya ha sido ejecutada de una manera total”.

Las federaciones que colaboran con los Juegos tampoco han recibido en su totalidad las subvenciones de la pasada temporada. Por ello anunciaron hace ya tiempo que no empezarán con los Juegos de este año mientras no reciben la totalidad de la subvención que todavía se les debe.

El Ayuntamiento y el Imdeco quieren aprobar una modificación presupuestaria en un próximo pleno del Ayuntamiento, aunque en el previsto para el próximo viernes no aparece, por el momento, en el orden del día.

Este diario ha intentado en varias ocasiones en los últimos días ponerse en contacto con los responsables del Imdeco para conocer su postura al respecto sin éxito.