Derbi andaluz de quilates entre Real Betis y Córdoba Futsal

Derbi andaluz más que apasionante el que acogerá el próximo sábado (19:00 horas) el Centro Deportivo Amate de Sevilla. Los blanquiverdes, en lo que será la segunda de sus tres salidas consecutivas, visitarán a todo un aspirante al salto de categoría: el Real Betis Futsal. Los heliopolitanos –solo han cedido en dos ocasiones esta campaña- recibirán a los cordobesistas en segunda posición, a tan solo dos puntos del Pescados Rubén Burela, líder invicto.

Los béticos, tras quedarse muy cerca de la Primera División en la 17/18, han conformado un bloque sólido que ya está dando síntomas de fiabilidad. Tal circunstancia no amilana a un Córdoba CF Futsal que llegará a la cita sabatina en el mejor momento de la temporada. El hecho de haber sumado los últimos nueve puntos en juego, dosis de moral extra de cara al duelo de rivalidad regional. Las lesiones, pese a todo, están impidiendo a Maca contar últimamente con todos los efectivos de su plantilla. En tierras hispalenses, por ejemplo, no estarán Jesús Rodríguez y Cristóbal, ambos por lesión. En el polo opuesto recupera a David Leal, que, aunque no al cien por cien al igual que Catiti, estará en la expedición tras superar el proceso gripal que le impidió viajar a Tenerife. No estará solo el cuadro califal en Sevilla. Se espera la presencia de un centenar de seguidores blanquiverdes en la grada.

El míster cordobesista recalcó tras la sesión del jueves que “comienza un ciclo de partidos realmente complicado contra los tres actuales primeros clasificados de la competición. El primero en turno será el Real Betis Futsal, equipo que ha dado este año un paso al frente. Parecen aún más fuertes y sólidos que temporadas anteriores. Tienen jugadores de mucha calidad y experiencia, algunos de ellos exinternacionales o con un largo recorrido en el panorama nacional y más allá de nuestras fronteras. Poseen, además, muchos recursos en ataque, con jugadores de diferentes perfiles que dan mucha variedad a su fase ofensiva. Y ahora su defensa es fuerte, no encajan apenas goles, y esa es estadística de los grandes equipos. Tienen todo para ser un conjunto de Primera el año que viene". Por otro lado, el técnico blanquiverde aseguró de que para intentar puntuar, al menos, los verdiblancos, "somos conscientes de que tendremos que hacer nuestro mejor encuentro. Tenemos nuestras armas y las usaremos. Sería importante no empezar encajando pronto como ya ocurriera el año pasado, esa puede ser una clave. Seguimos con problemas de enfermería, si bien viajaremos con un equipo competitivo que les pondrá las cosas difíciles”.