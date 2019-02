Derbi andaluz en las alturas de la tabla

El sábado hay un derbi andaluz en las alturas. Software Delsol Mengíbar y Córdoba CF Futsal dirimirán el sábado (18:30 horas) en tierras jienenses uno de los duelos estelares de la jornada 22 en Segunda División. Los blanquiverdes, tras la victoria en Vista Alegre ante el Gran Canaria FS, buscarán en el Sebastián Moya Lorca un nuevo golpe de efecto en su carrera hacia el sueño de disputar el play-off de ascenso. No será fácil. Los de Javi Garrido tienen, con 42 puntos, prácticamente en el bolsillo una de las plazas que dan derecho a soñar con el salto de categoría. Es excepcional temporada la de un bloque que, además, se está mostrando muy sólido como local.

Los cordobesistas, al igual que en las últimas jornadas, no podrán contar con el meta Cristian, Lolo Jarque y David Leal, lesionados. Igualmente son seria duda Catiti y Cordero, los cuales no han podido completar de forma plenamente satisfactoria el trabajo semanal. Tales adversidades, sin embargo, no minarán la moral de un bloque que buscará en Mengíbar la quinta victoria como foráneo de la temporada.

Maca, técnico de los capitalinos, aseguró en la previa que se medirán a “un conjunto que está haciendo una campaña espectacular. Al núcleo fuerte de jugadores con los que ha contado en los últimos años, se han unido varios refuerzos de garantías que le dan una profundidad de banquillo y unas variantes en el juego que, quizá, sean la clave del éxito de esta temporada, amén del gran trabajo que viene realizando Garrido desde que aterrizase en el club. Tienen muy cerca la consecución matemática de una plaza de play-off y están en condiciones de luchar hasta última hora por el ascenso directo. A nivel técnico-táctico, se podría destacar su gran ataque 3-1 con variante de falso pívot, así como su amplio repertorio de estrategias. Jugadores como López, Buendía, Ureña o Peña dan empaque al equipo y controlan el juego y el tempo del partido según les interés, un grupo donde prima lo colectivo por encima de lo individual, pese a tener grandes dosis de talento dentro del mismo. Por lo que a nosotros respecta, tenemos mucha ilusión por hacer un gran encuentro y traernos algo positivo, aspecto que reforzaría nuestras convicciones antes del parón debido a la Copa. Ya en la ida, pese al resultado final, demostramos que podemos competirles”.