El Deportivo Córdoba reina en Andalucía

El Cajasur Deportivo Córdoba FS alzó en el Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia (Málaga) su cuarta Copa de Andalucía. Las de Juanma Moreno vencieron en la final al Atlético Torcal por 3-2 durante un duro compromiso que no se resolvió hasta los últimos segundos. Los goles de Inma Sojo, Rocío y Lau permitieron levantar el trofeo autonómico y afrontar así con garantías el comienzo del campeonato liguero.

El camino de las cordobesas hacia la cita tuvo como rivales al Polideportivo Cádiz (4-0 en cuartos de final) y al CD El Ejido (4-2 en semis). Las malagueñas, por su parte, midieron fuerzas ante el Martos FS (5-1 en la primera eliminatoria) y el CD Guadalcacín (2-0 para acceder a la lucha por el título). Así pues, se verían las caras los dos mejores conjuntos de un torneo que dejó grandes momentos sobre la pista.

Equilibrio roto por Inma Sojo

La igualdad fue la nota predominante durante los instantes iniciales. Solo Ada, en el bando amarillo, probó mediante un lanzamiento lejano que se marchó desviado. La presión alta ejercida por ambos equipos provocó un amplio número de imprecisiones. A esa circunstancia se le añadió el lógico nerviosismo por no querer fallar justo en el duelo decisivo. El Deportivo Córdoba empezó a soltarse y en el minuto 4 gozó de una doble ocasión que Neiva y Celi no pudieron transformar ante Valeria. La cancerbera, poco después, desbarató otro chut centrado de una Tere que jugó con un vendaje en su muslo derecho, muestra de la dureza y el esfuerzo considerable de estos días de competición.

El Torcal, a renglón seguido, consiguió anotar, pero la colegiada Sara Gutiérrez anuló el gol por falta previa. Esa acción motivó a las de Alejandro Díaz, algo que quedó patente a medida que el cronómetro consumía minutos. No obstante, el buen hacer bajo palos de Ceci evitó el primero de la tarde y dio cierto aire a sus compañeras. África, por ejemplo, no pudo superar a la arquera rival a falta de siete para el receso.

Los errores estuvieron a punto de condenar a las cajistas a continuación. Neiva no precisó su conducción y Nuria Alcázar se aprovechó de ello para llegar al área y chutar, pero nuevamente la portera verde impidió el 0-1. Las tornas pudieron variar poco después con un tiro de Rocío que se estrelló en el palo, la ocasión más clara hasta ese momento para las de Cubero. Una mano del Torcal, cumplido el 18, propició la sexta falta del equipo y, por consiguiente, un doble penalti que Inma Sojo alojó en el fondo de la red. La mínima renta de las cordobesas hacía presagiar un apasionante segundo tiempo de poder a poder.

Sufrimiento hasta el final

Las malacitanas retornaron al choque con ánimo para empatar, aunque Rocío frenó ese ímpetu al marcar el 2-0. Una rápida jugada ofensiva en tres toques fue culminada por la jugadora ampliando la renta en el minuto 25. Y las buenas noticias no acabaron ahí, ya que Lau, tras regatear pisando el esférico y cruzar su chut, obtuvo el tercero en el 29.

Las de Díaz, cabizbajas y tocadas moralmente, no daban con la tecla correcta en pos de reducir diferencias. Gran parte de culpa la tuvo Ceci, por lo que se apostó por jugar de cinco en la recta final. Inma Sojo, en esa tesitura, mandó un balón al poste que pudo sentenciar completamente el duelo. No obstante, las amarillas no tiraron la toalla y complicaron muchísimo el encuentro al anotar Cecilia por partida doble en el 39. El Deportivo Córdoba, con sufrimiento y mucha emoción, se llevó su cuarta Copa de Andalucía, un nuevo éxito para el deporte provincial.

FICHA TÉCNICA

3 – Deportivo Córdoba: Ceci, Lau, Celi, Neiva e Inma Sojo -quinteto inicial-, Ana Mari, Lihuen, Tere, Marta, Rocío, Marixu y África.

2 – Atlético Torcal: Valeria, Nieves, Eva, Alejandra Rochel y Ana Mayoral -quinteto inicial-, Nati, Nuria Alcázar, Cecilia Zarzuela, Raquel Barea, Paula Sanz, Ada Ortiz y Laura Martínez.

Goles: 1-0 (18') Inma Sojo. 2-0 (25') Rocío. 3-0 (29') Lau. 3-1 (39') Cecilia. 3-2 (39') Cecilia.

Árbitros: Sara Gutiérrez y Tiare Valencia (comité andaluz). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Andalucía celebrado en el Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia (Málaga).