El Deportivo Córdoba cambia su plan de trabajo

El Deportivo Córdoba Cajasur consiguió el pasado fin de semana un importante triunfo ante el Monachil (10-2) que, además de un espaldarazo anímico, permite a las califales mantener sus opciones en la lucha por disputar el play off de ascenso a Primera División. El técnico Juanma Cubero reconoce que "el sábado conseguimos plasmar el juego que se trabajó durante toda la semana, y el resultado indica que algo se hizo bien, ¿no? Muchas cosas se hicieron bien y, sobre todo, destacar que podemos volver a la buena dinámica de equipo; tenemos una irregularidad en cuanto a resultados, pasando de golear a un equipo a que luego nos goleen, y ahí seguimos intentando ser un poco más constantes para que llegue esa regularidad".

Tras esta victoria, las ligas en Segunda División y en el resto de categorías han quedado suspendidas debido a la pandemia causada por el Covid-19, al menos para las dos próximas semanas, un parón que Cubero asegura que "viene como viene... ya hablamos en Navidad de que, por la racha que llevábamos, nos venía quizá regular, pero pese a ello conseguimos iniciar bien la segunda vuelta; ahora es verdad que tenemos dos partidos muy importantes (ante UD La Cruz y Torreblanca), que tenemos que trabajar mucho y, sobre todo, en el que tenemos que estar toda la plantilla, y en ese aspecto sí es cierto que nos viene muy bien recuperar al 100% a jugadoras que están con molestias, como Rocío, Celi, Lau... Confío en que no se alargue mucho este parón, pero que recuperemos jugadoras y puedan estar todas para competir".

El cierre de pabellones cambia el plan

"Las circunstancias no sabemos cómo van a venir porque incluso puede haber después cierres de pabellones, que puede impedirnos hasta entrenar; veremos cómo lo podemos solucionar y prepararnos lo mejor posible para que cuando llegue la jornada y se reanude la competición estemos listos", advertía el técnico cordobés. En efecto, las instalaciones deportivas de titularidad pública cerrarán sus puertas a los usuarios, por lo que el plan de trabajo quedará alterado y se suspenderán entrenamientos.

🚨 Debido al cierre de instalaciones deportivas como medida para paliar los efectos del virus Covid-19, los entrenamientos de los equipos del Deportivo Córdoba F.S. quedan suspendidos temporalmente — CD CÓRDOBA-CAJASUR FSF (@cordobafs) March 13, 2020

En lo puramente humanitario, Juanma Cubero se ha encontrado ante una experiencia más que atípica, valorando que "sería ideal que todo el mundo supiese su situación, no sólo pensando en la gravedad que pueda tener, sino en cuanto a poderlo incubar y transmitirlo a otras compañeras. Es un tema complicado y nosotros estamos muy limitados económicamente en el sentido de poder realizarnos análisis privados. Esperemos que no pase nada y que no notemos malas sensaciones en ninguna jugadora ni detectemos que pase algo que nos transmita señales de que algo mal; trabajaremos el tema de cuidarse, de evitar el contacto con más gente, y que entre nosotros vayamos comentándolo para tener todo controlado y, sobre todo, para ver si alguna jugadora puede caer infectada. Por lo demás, trataremos de llevarlo con normalidad".