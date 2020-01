Dani Fernández: "Mi misión estará en la defensa"

El catalán Dani Fernández llega con las ideas muy claras al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ha presentado este mediodía al jugador como primer refuerzo en el mercado invernal para abordar el reto de la permanencia en la Primera División de la LNFS.

"Soy un jugador muy de equipo, que voy fuerte en labores defensivas aunque no sea muy corpulento", ha explicado el recién llegado, que ha desvelado las primeras consignas que le dio el entrenador, Miguel Ángel Martínez 'Maca', tras su incorporación al plantel. "Me he dicho que sea yo, que aporte fundamentalmente en la defensa: a eso he venido", ha indicado el de Santa Coloma. Más allá de las exigencias inmediatas del Córdoba, Fernández puede hacer más. "Atacando puedo sacar la pelota, porque vengo de un club como el Barcelona en el que te hacen elaborar el juego", ha dicho, aunque cuando ha tenido que autorretratarse ante los medios ha dibujado un perfil rocoso. "Tengo mucha intensidad en repliegues, no paro de correr los cuarenta minutos y busco siempre el bien del equipo", ha expuesto.

El jugador, que ocupa la demarcación de cierre, procede del Prodexim, conjunto de la máxima categoría en Ucrania, y se compromete hasta el final de la temporada con una opción de renovación por objetivos.

El presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román, ha agradecido a Fernández "que se sume al proyecto", algo a lo que el propio jugador ha respondido diciendo que no tenía "ninguna duda" para llegar a Córdoba. "Es una ciudad que me encanta y tengo familia cercana", ha resaltado.

Sobre el papel que está teniendo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el nuevo jugador blanquiverde ha admitido que le ha "sorprendido" porque "es difícil cuando uno viene como recién ascendido de Segunda". Al grupo de jugadores lo ha calificado como "excepcional" después de sumarse a la primera sesión de entrenamiento.

En cartera está el segundo fichaje invernal para el Córdoba, el japonés Shimizu, cuya incorporación se está demorando algo más de lo previsto. "Es como el parto de la burra", ha ironizado García Román, que sin embargo ha reconocido que el acuerdo está muy cercano y espera que la operación se pueda cerrar en las próximas horas. "Es un gran jugador y nos aportaría mucho", ha subrayado con respecto al nipón, que milita en las filas de ElPozo Murcia.