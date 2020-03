La crisis del coronavirus: el temblor olímpico

Enclaustrados en casa, realizando tablas de ejercicios para mantener la forma y lidiando contra la presión de saber que la oportunidad de sus vidas está en vilo. Intentando -como todo el mundo- autoconvencerse de que no pasa nada para proteger su gen competitivo, ese que les hace diferentes al reto y las confiere el rango de olímpicos. Los cordobeses que tienen asegurado el billete para los Juegos de Tokio viven pendientes de saber cómo llegarán a una cita que, a día de hoy, tiene su celebración pendiente de un hilo. Al menos, todo apunta a que las fechas se van a retrasar.

"Si se tienen que aplazar, que lo digan ya y que no nos tengan en vilo", declara Fátima Gálvez, una de las grandes opciones de medalla para España en el tiro olímpico. La baenense, número tres del mundo, no puede ejercitarse en el salón de su casa. "Ha cerrado el campo de tiro al que voy, procuro no salir para no contagiarme y desconozco ahora mismo cual va a ser mi próxima competición”, admite la deportista, que tiene apuntados en su agenda el Europeo de Francia (6 al 20 de mayo), el Campeonato de España (29 al 31 de mayo, Mollet del Vallés) y la Copa del Mundo de Bakú (22 de junio al 3 de julio), antes de encarar los Juegos de Tokio.

Los últimos días están resultando claves. El Comité Olímpico Internacional (COI) está recabando las opiniones de todos los actores implicados. Thomas Bach (presidente del COI) mantuvo ayer una videoconferencia en la que Alejandro Blanco, máximo responsable del olimpismo español (COE), reiteró su preocupación por los deportistas nacionales, que llegarían a la cita olímpica de Tokio sin haber podido entrenar como les hubiera gustado.

"Hemos expresado la situación que atraviesan los deportistas en España, porque no es que vayan a estar dos semanas sin entrenar, es que puede que esta situación se alargue y no podremos llegar a Tokio en las mejores condiciones. Y como nosotros, varios países", reconoció Blanco al término de la reunión.

Una Comisión del COI está en contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité Organizador de Tokio, para informar a los Comités Nacionales. "Europa está aislada y es una situación muy compleja", admitió Blanco. Y tanto.

“La clasificación olímpica se ha retrasado al 30 de junio, pero desconozco cuándo voy a empezar ni a entrenar ni a competir otra vez”. Lo dice la judoca Julia Figueroa, cordobesa afincada en Valencia, a quien la crisis sanitaria ha cogido en plena vorágine: tiene su clasificación encarrilada, aunque no certificada.

La cordobesa anda preocupada. “Está todo cerrado. Los judocas que tenemos pendiente la clasificación olímpica contamos con un estudio privado que solo abre para nosotros para entrenar con nuestro preparador físico, pero nada más”, indica Figueroa, cuyas próximas competiciones no aplazadas son el Grand Slam de Budapest (12 de mayo) y el Masters de Doha (28 de mayo). Además, la fase de clasificación olímpica ha sido ampliada del 31 de mayo al 30 de junio.

El cordobés Rafael Lozano, seleccoinador nacional de boxeo. CÓRDOBA

El sueño de sus quintos Juegos Olímpicos se tambalea para Rafael Lozano, que estuvo en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sidney 2000 como púgil. Cuando era El Balita logró un diploma olímpico, un bronce y una plata, que le mantienen en lo más alto del pedestal del boxeo amateur español. En Río 2016 fue seleccionador nacional y también lo será en Tokio 2020... si finalmente se disputa. "Hicimos lo que teníamos que hacer, que es participar e intentar clasificar" boxeadores para Tokio 2020 en el Preolímpico de Londres, que se canceló a causa de la pandemia de coronavirus. "El resto es otro cantar", manifestó desde la capital del Reino Unido, donde el equipo español intervino en un Preolímpico que iba a durar hasta el próximo 24 de marzo, pero que quedó suspendido.