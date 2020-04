Coronavirus: Viana y la defensa como mejor ataque

Le toca jugar en serio. "No puedo bajar la guardia", se repite constantemente en su jornada laboral en el centro de salud de Levante Sur, al que él mismo define como "la primera línea de contención" para el covid-19. Francisco Viana Miranda, futbolista desde su más tierna infancia -pasó por la cantera del Córdoba CF en una generación en la que tuvo compañeros como Paco Jémez o Rafa Berges, entre otros-, es en la actualidad entrenador en el equipo del Club Deportivo Juanín y Diego. Las citas con la competición no se las señala ahora el calendario de la competición de Primera Andaluza Cadete, sino el intenso día a día de su profesión como sanitario. Ahí ayuda a defender, que sin duda es la mejor manera de atacar al virus que ha paralizado España y que "cambiará nuestras vidas", augura.

"La verdad es que soy un afortunado, porque voy a trabajar todos los días y no estoy totalmente confinado", relata Paco Viana, que procura lanzarse estímulos positivos para estar siempre alerta. "La mente está ocupada en protocolos y actualizaciones, en cuidar y proteger a los que más lo necesitan", recalca.

La experiencia que está viviendo le hace reflexionar sobre una realidad dura, la de su propio colectivo. "Los trabajadores de los centros de salud casi no aparecen en los medios de comunicación y sufrimos los mismos peligros y reducción de medios", expone Viana, que pone en valor el desempeño de una legión de enfermeros que tienen un papel crucial en las circunstancias actuales.

"Resolvemos más del 75% de los problemas de salud en estos momentos críticos en las consultas o en sus domicilios, donde se hacen extracciones de sangre, controles de sintrom, curas, seguimientos de pacientes crónicos, terminales, altas hospitalarias, etc.". El catálogo de servicios se amplía con las consultas de pacientes por teléfono, además de la atención a otros casos urgentes en consulta y en domicilio, "lo que contribuye a evitar -subraya- el colapso en las urgencias de los hospitales".

Paco Viana, en el terreno de juego al frente de su equipo del Juanín y Diego.

¿Cómo vive personalmente la situación de confinamiento? Paco Viana no esconde que se pasan momentos complicados. "Al llegar a casa es cierto que te llega la preocupación porque convives con la familia, mis dos hijos y mi mujer, que también es enfermera y está en la misma situación que yo, pensando si te has protegido bien para no traer la infección a casa", confiesa. En su hogar trata de cumplir "rutinas diarias de estudio, ocio y deporte, intentando seguir un cuadrante que hicimos los cuatro". "Casi nunca se lleva a cabo", apunta con resignación.

Ligado al deporte del fútbol durante toda su vida, Viana pronostica dificultades para que la actividad se retome a un nivel similar al anterior a la pandemia. "Creo que el inicio va a ser complicado, sobre todo para los deportes de equipo, ya que la actividad grupal va a ser efectiva paulatinamente en el tiempo, por lo que a corto plazo no veo factible el reinicio", dice. Sobre el ámbito profesional, su percepción lleva aparejada la crisis económica que ya se cierne como una certeza. "Ya lo estamos viendo con los grandes clubs, que están arruinados o no pueden hacer frente a los salarios de sus trabajadores", dice.

La "mentira" del fútbol profesional

"Para el mundo del fútbol y concretamente en España, hasta Segunda División B, fútbol base y amateur va a ser una utopía", manifiesta Viana, que es tajante al dibujar el panorama: "Se ha vivido hasta ahora en el mundo del fútbol profesional en una mentira, anteponiendo el deporte rey a todo, y creo que esto va a cambiar a partir de ahora".

Que el mundo será distinto a partir de ahora es una cuestión ante la que no tiene la más mínima duda. "Ya ha cambiado, esta situación de alerta y confinamiento ha hecho que el mundo digital se imponga por completo con la ciberseguridad, el gaming, los servicios cloud, la publicidad, la música, las películas, la TV digital, las apps, las impresoras 3D, las compras on-line, las videoconferencias, las llamadas telefónicas…", dice Paco Viana, que añade que todas estas formas de relación "se han perfeccionado" y "ya se van a quedar con nosotros".

Como consejo ante la crisis del coronavirus, Viana recomienda "mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades con respecto al estado de alarma". En el aspecto personal, lanza un mensaje: "Tenemos que disfrutar cada día de la familia, de los amigos y de la vida".