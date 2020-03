Coronavirus: los cordobeses aplauden el aplazamiento de los Juegos justo por un año

El aplazamiento justo por un año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por el impacto de la pandemia del coronavirus ya ha provocado reacciones en los cordobeses implicados. Los Olímpicos tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del mismo año. Las deportistas Fátima Gálvez (tiro al plato) y Julia Figueroa (judo) y los entrenadores César Montes (balonmano) y Rafa Lozano (boxeo) han dado su opinión al respecto. La crisis del coronavirus ha provocado el cambio en la fecha de celebración del mayor evento deportivo del mundo.

La tiradora baenense Fátima Gálvez señaló al conocer la nueva fecha que “me parece bien, pues ahora tendremos un año completo para prepararnos que era lo que he venido diciendo en esta cuarentena. Seguiremos adelante”.

La judoca Julia Figueroa apuntó que “ahora hay que esperar a la decisión de mi federación sobre el nuevo calendario”. La paralización del calendario internacional provocó el aplazamiento de todas las competiciones internacionales en marzo y abril y la ampliación del 31 de mayo al 30 de junio de la conclusión del ránking olímpico. Ahora, tras conocerse las nuevas fechas olímpicas, habrá más cambios en las fechas de la fase final del ránking que repartirá las plazas de Tokio.

Con tiempo para una nueva planificación

Al seleccionador nacional de boxeo, Rafa Lozano, le parece “fenomenal la nueva fecha, así no iré con prisas. Solo espero que el Preolímpico europeo que suspendieron se pueda finalizar este año. Después de esta pandemia necesitaremos como mínimo dos meses de preparación general para seguir con el mismo estado de forma que teníamos en el Preolímpico”.

El segundo entrenador de la selección de balonmano, César Montes, cree que “en general es una buena fecha para la mayoría de los competidores, las ligas y todos los demás. Habrá tiempo para planificar, entrenar y llegar en las mejores condiciones. En lo particular, pensando en la selección española de balonmano, hay que tener en cuenta que es un equipo veterano. A día de hoy estaba en un buen momento a todos los niveles. Habrá que ver cómo nos afecta llegar con un año más a los Juegos.

Alegría también entre los paralímpicos

El ciclista rambleño Alfonso Cabello apuntó al conocer la nueva fecha que “aunque se alargue la espera, para mí es mejor la fecha de verano, en relación a otras, pues me viene mejor para prepararme. No es lo mismo entrenar en los meses previos a los Juegos en invierno, con frío en el velódromo y lluvia en la carretera, que en una temperatura y condiciones mejores. Mis mundiales siempre me pillan en invierno y no me hubiese gustado que me hubiera sucedido algo similar con los Juegos”.

Para el técnico y árbitro de powerlifting Domingo García “es la mejor solución y la más satisfactoria”.