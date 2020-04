Coronavirus: Ariel Montenegro cree que "no se jugará más" esta temporada

A Ariel Montenegro (Buenos Aires, 1975) le alegró el día ver en las redes sociales un gol muy especial: lo logró con el San Lorenzo de Almagro, con el que debutó en la máxima categoría de Argentina con apenas 20 años. "Lo recuerdo como una época muy bonita, cuando pasé por San Lorenzo y los demás clubes. Se vive de una manera distinta el fútbol en esa edad y es una linda manera de abstraerte de los problemas que puede haber en la sociedad. El jugar allí es como cumplir el sueño que puede tener cualquier niño español de llegar a la Primera División de su país. Yo pude cumplirlo en el mío", relata el que fuera durante mediados de la primera década de los dos mil uno de los referentes del Córdoba CF. Ya se afincó en la ciudad desde hace años y ahora desempeña el cargo de entrenador en el Ciudad Jardín, de la División de Honor Andaluza Sénior.

Mi primer amor,Feliz cumple San Lorenzo orgulloso de haber salido de allí y darme la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar al fútbol profesional.

Te estaré siempre agradecido❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Hw9yowBOjT — Ariel Montenegro (@ArielMontenegr) April 1, 2020

El confinamiento lo vive "con los niños y con la mujer, que son lo más bonito que hay y que son los que nos aguantan siempre no solo ahora sino todo el tiempo". El bonaerense admite que "se vive preocupado por la falta de materiales y esas cosas que nos dicen que están faltando" y resalta que "nosotros poco podemos hacer encerrados en casa, más allá de ponernos a su disposición para lo que necesiten y darles nuestro apoyo y ánimo".

"Especialmente hay que dar un aplauso a las personas de la sanidad y a todos los que están trabajando en la calle", subraya Montenegro.

Sobre un retorno a la competición futbolística, el entrenador lo tiene claro. "Desde mi humilde opinión, creo que en esta temporada no se va a volver a jugar. En las categorías profesionales pienso que no se va jugará porque no hay fechas posibles", dice, recalcando que "con el confinamiento, hasta la primera semana de mayo como poco no vamos a poder regresar al grupo y hacer una vida normal. Aquí no vamos a jugar en verano a cincuenta grados, sería una locura. Esperaremos a ver qué deciden las altas esferas".