Coronavirus: el Ángel Ximénez duda de que haya tiempo para acabar la Asobal

El presidente del Ángel Ximénez Avia, Mariano Jiménez, duda de que pueda acabar la Asobal de balonmano el 30 de junio, tal y cómo desea el presidente de la Federación Española (RFEBM), Francisco Blázquez. La ampliación del confinamiento al 25 de abril ha dejado en una situación muy difícil a la Asobal pues, en el mejor de los casos, habrá ocho semanas para disputar once jornadas, ya que los equipos necesitarían al menos dos semanas de entrenamientos para estar en condiciones de jugar encuentros oficiales. En el peor de los escenarios, habría poco más de un mes para disputar las jornadas que quedan pendientes. La RFEBM es la entidad que tiene la potestad para hacer un cambio en el sistema de juego de cualquier competición nacional.

El directivo pontanés asegura que “los clubs estaban por la labor de acabar la temporada, pero antes de la ampliación del confinamiento por dos semanas más. Ahora, la idea sigue siendo la de terminar pero claro, los jugadores necesitarán una minipretemporada cuando vuelvan a entrenar y los técnicos piden un mínimo de 20 días, así que nos iríamos ya al 20 de mayo. Además, siempre que el Gobierno permita jugar partidos para entonces”.

Dudas por la falta de tiempo para cumplir con el calendario

“Ahora estamos dudando todos los clubs de Asobal de que esta situación tenga una continuidad. Hay que valorar también que habrá que desinfectar pabellones y si habría que jugar a puerta cerrada. Yo creo que no tiene objeto jugar a puerta cerrada porque a veces es la afición la que te hace ganar o perder partidos. Puede incluso que nos pidan jugar con el 50 por ciento del público en el pabellón”, recalca Mariano Jiménez.

“Lo primero ahora mismo es la salud de nuestros jugadores y de nosotros mismos. Yo planteo incluso jugar en septiembre. Además tendríamos que valorar que de no jugar más se quedarían cuatro o cinco partidos de los abonos sin cubrir, por lo que habría que ver lo que haríamos el año que viene. Ahora mismo todo son incógnitas. Hasta que todo esto no termine no empezaremos a pensar”.