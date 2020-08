Cordobeses por el mundo: ¿cómo les fue?

El fútbol español no ha sido el único que ha sufrido las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus. La mayoría de campeonatos, de una punta a otra del planeta, vieron cómo el desarrollo de sus respectivos calendarios quedó mermado e, incluso, anulado. Varios jugadores cordobeses tuvieron que confinarse en diferentes países y vivir desde la lejanía lo que acontecía en nuestro país. La participación sobre el verde de los mismos, mientras tanto, quedó en un segundo plano aunque arrojaran sensaciones positivas en muchos de los casos.

Javi Hervás, en Finlandia

El centrocampista de 31 años arribó al FC Honka -equipo de la Primera División finlandesa- en enero de 2018. Lo primero que retornó en el país fue la Suomen Cup, competición que quedó aplazada en los octavos de final debido al parón por el covid-19. El 17 de junio vencieron al AC Oulu por 1-0 y, una semana más tarde, no pudieron acceder a la siguiente ronda tras caer 1-0 ante el FC Lahti. La Liga, por su parte, empezó a principios de julio arrojando un triunfo y tres empates con una participación relevante del experimentado futbolista.

La presencia de Hervás en Finlandia no supone su primera aventura lejos de España, ya que viajó hasta Oceanía para firmar por el Brisbane Roar australiano en 2015 y estuvo unos meses en el Zeljeznicar bosnio antes de figurar en el CD Mirandés y Mérida AD.

Campeones en la India: Fran González y Fran Morante

Hablar de Fran González es hacerlo de un pivote acostumbrado a vivir con la maleta bajo el brazo. En el año 2015 dejó el territorio español para probar fortuna en el Ermis Aradippou de Chipre. Su trayectoria profesional le llevó posteriormente al Pattaya United de Tailandia, el Bytovia Bytow de Polonia, el Lee Man de Hong Kong y el Mohun Bagan de la India. En este último club cosechó grandes éxitos deportivos al ganar la Liga con 39 puntos, 16 más que el East Bengal FC y el Punjab. El pivote de 31 años sumó 16 apariciones en la I-League alcanzando la nada despreciable cifra de 10 goles en 1395 minutos. Además, el 24 de agosto de 2019, fue subcampeón de la Durand Cup al perder por 1-2 frente al Gokulam FM.

Pero González no estuvo solo en el pais asiático. Fran Morante, que pasara por las canteras del Córdoba y Granada, el Real Murcia, CD Badajoz, Salamanca CF e Inter de Madrid, le acompañó en el Mohun Bagan después de alcanzar un acuerdo contractual en junio de 2019. Formó en 15 partidos metiendo una diana en los 1321 minutos que vistió la elástica de su escuadra. El cordobés, con 28 años, se estrenó así fuera de nuestras fronteras.

Álvaro Medrán, a la derecha, en un partido de su etapa en el Alavés. EFE

La nueva vida de Medrán en Chicago

El natural de Dos Torres no tuvo fortuna en la Liga española. Despuntó en el Séneca y el Real Madrid no tardó en ficharlo para su “fábrica” de talentos. De la casa blanca se marchó al Getafe CF, pero una fractura de peroné frenó su progresión justo en el mejor momento. El Valencia CF apostó por él, pero salió dos veces cedido con destino Vitoria y Vallecas. En septiembre de 2019 abandonó el equipo valenciano y unas semanas más tarde se hallaba en Estados Unidos para ser jugador del Chicago Fire.

Medrán, de 26 años, dispuso de dos partidos de la Major League Soccer (MLS) a principios de marzo de 2020. Su club perdió por 2-1 frente al Seattle Sounders FS y empató contra el New England Revolution. Actualmente se encuentra inmerso en la llamada MLS Is Back Tournament, un torneo surgido por la crisis sociosanitaria y que se celebra en el complejo ESPN Wide World of Sports en el Walt Disney World Resort situado en Bay Lake, Florida.

Pedro Conde, goles en los Emiratos

Seguramente Conde no podía ni imaginar lo que le depararía el futuro cuando aceptó una llamada del PAS Giannina de Grecia en 2016. El villafranqueño de 32 años abandonó la cantera blanquiverde en su juventud para enrolarse en la del Atlético de Madrid. Otros equipos donde estuvo fueron el Real Jaén, CD Pozoblanco, el filial del Granada, el CD Alcoyano, la UD Melilla y el Mérida AD. Ahí decidió emigrar al país heleno donde perforó las mallas rivales en 34 ocasiones.

El balompié de los Emiratos Árabes Unidos se interesó en sus servicios y el FC Baniyas lo incorporó a su vestuario al principio de la 2018/19 -marcó 18 goles-. En enero de este año recaló en el Shabab Dubai y en total materializó 7 en los 17 partidos de la UAE Gulf League -además de otro que logró en la AFC Champions League-.

El vínculo gibraltareño de Toscano

El lateral, que cumplirá 30 años en diciembre, se fue al Europa FC de Gibraltar en la campaña 2015/16. Estuvo en el mencionado equipo hasta este curso que pasó al Lincoln Red Imps FC. Actuó durante la clasificación para la Liga de Campeones, aunque perdieron ante el KF Feronikeli de Kosovo por 1-0. Ha tenido recorrido en seis citas de la Gibraltar National League, seis de la Championship Group, uno de la Pepe Reyes Cup y dos de la Rock Cup donde vencieron 15-0 al FC Collegue 1975 en primera ronda y 6-0 al FC Boca Gib en octavos de final.

La GFA (Federación de Fútbol de Gibraltar) dio por finalizada la temporada 2019/20 debido a la pandemia. El Lincoln clasificaba en tercer lugar antes de detenerse la competición, por lo que se le concedió la opción de estar en las rondas preliminares de la Europa League al no haber campeón de Copa. Toscano tiene precisamente en su palmarés tres copas, una Supercopa y una Champions gibraltareñas.