Cordobeses entre los mejores del mundo

El gran momento que el fútbol sala vive en la provincia se ha visto reflejado en las nominaciones de los premios del periódico digital Futsalplanet.com. Estos galardones reconocerán a los mejores del mundo en este deporte en 2019.

Son seis los jugadores vinculados a Córdoba que optarán a premios en alguna de las nueve categorías cuyas nominaciones son ya públicas, pues falta una por conocerse, la de mejor árbitro.

Uno de los últimos en entrar en la lista de los posibles premiados ha sido el japonés Shimizu en la categoría de mejor jugador joven. El pívot del Córdoba Patrimonio de la Humanidad forma parte de un grupo de jugadores sub 23 que completan el iraní Aghapour, el portugués Hugo Neves, el croata Jurlina, el ruso Niyazhov, el tailandés Osamanmusa, los brasileños Leozinho y Matheus y los españoles Antonio Pérez (Jaén Paraíso Interior) y Pirata (Santiago).

El portero Carlos Barrón Redondo (Palma) optará al reconocimiento al mejor portero junto a otros como Djony y Guitta (Brasil) e Higuita (Kazajistán). El Palma Futsal ocupa la quinta plaza en la Primera de esta temporada pero el conjunto mallorquín es el menos goleado con 38 tantos encajados en 23 partidos, por delante del Movistar Inter (51) y ElPozo Murcia (54). Barrón, de 32 años, se formó en la cantera del Adeval, antes de dejar Córdoba con 18 para iniciar su trayectoria como jugador profesional.

España ha sido reconocida en el premio a la mejor selección junto a Brasil, Portugal o Rusia, entre otras. Por la selección española pasaron en 2019 el propio Carlos Barrón (Palma), Bebé y Solano (Movistar Inter), Andresito (ElPozo Murcia) y Boyis (Barcelona). El menciano del Barça podrá ganar un segundo premio, pues el conjunto culé está nominado en el galardón al mejor club tras ganarlo todo en España en 2019, Liga, Copa de España, Copa del Rey y Supercopa.

