La cordobesa Inma Sojo regresa al Cajasur Deportivo

El Cajasur Deportivo Córdoba ha cerrado su primer fichaje para la próxima temporada, que no es otro que el de Inma Sojo, cordobesa e integrante de aquel conjunto cajista que logró dos títulos de Primera división en las campañas 2008/09 y 2009/10; tras permanecer seis temporadas en el equipo califal, Inma Sojo puso rumbo a Valladolid para un año después incorporarse a las filas del Jimbee Roldán, donde se proclamó campeona de liga por tercera vez en la liga 2017/18; después de cinco años en el club murciano, firmó por el Guadalcacín, con el que este pasado curso descendió a la categoría de plata.



La propia Inma Sojo reconoce que "una vez se consumó el descenso con el Guadalcacín hubo muchos equipos que querían apostar por mí, incluídos cuatro o cinco de Primera división, pero a mí me gusta escuchar a todos, y comprobé el interés del club de mi tierra, de mi casa, que ha estado a un pasito de jugar el play-off, y he valorado la buena oferta que me hicieron, y me compensa más quedarme en mi ciudad que volver a hacer las maletas. Es verdad que nunca he jugado en Segunda, y el tener ofertas de la máxima categoría me hizo dudar un poco, pero el proyecto del Deportivo Córdoba me gusta, y me motiva poder dar ese achuchón que le falta para seguir creciendo".



La jugadora cordobesa regresa al que fue su club durante seis años, y al que siempre ha tenido muy presente, ya que "prácticamente la mitad de lo que soy ahora se lo debo al Deportivo Córdoba Cajasur porque yo me formé aquí, desde muy chiquita me dieron la oportunidad en Primera división y fui formándome para poder ser la futbolista que soy ahora. Los siete siguientes años que he estado fuera me han ayudado a crecer tanto deportiva como personalmente, aunque creo que soy la misma, aunque más hecha; podría decirse que me fui siendo una niña y ahora vuelvo hecha una mujer".



Como no podía ser de otra forma, Inma Sojo se muestra ambiciosa y se marca "el objetivo claro de jugar el play-off de ascenso y a partir de ahí intentar alcanzar la máxima categoría, ya que Andalucía se merece algo así; trataré de ayudar en todo lo que pueda, no pensando en que estamos en Segunda división, sino mirando la posibilidad de que el Deportivo Córdoba vuelva a Primera división".