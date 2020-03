"He pasado el 'bicho' esta semana"

El portero cordobés Pepe Reina desveló que ha pasado el coronavirus. El jugador del Aston Villa lo desveló en el programa El Partidazo de la cadena COPE. “Esta semana he pasado el 'bicho' y atrás queda. He tenido más precauciones pero estamos dejándolo atrás. Aquí tests no se hacen, a no ser que estés muy mal y tengas que ir al hospital para que te lo hagan, pero los síntomas han sido de ello. Ha sido como si me hubiera pasado un camión por encima. Ahora me encuentro fenomenal", aseguró.

Reina reconoce que está más pendiente de todo lo que ocurre en España que de lo que pasa en Inglaterra e hizo una llamada a no salir de casa: “Es imposible desconectar de lo que pasa en España. Hay mucha gente cercana pasándolo mal. Lo que más toca es que no puedas despedirte de la persona querida para darle el último adiós. Tenemos que quedarnos en casa, hacer muy severo este confinamiento. Esto pasará y de toda situación crítica se sale mucho más unido”.

Reina pide no salir de casa

Reina valoró el mérito que tienen las familias que no salen de casa: “Soy un privilegiado. Para mí es fácil estar confinado, los que tienen cojones son los que viven en un piso de 70 metros cuadrados con tres niños; esos también son héroes”.

El jugador del Aston Villa se ha acordado estos días de crisis de Córdoba en sus redes sociales. "Es Córdoba, mi tierra, solo un ejemplo más de la dedicación, el cariño y el esfuerzo de miles de sanitarios que en toda España se están dejando el alma", ha escrito.