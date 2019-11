El Córdoba Patrimonio visita Zaragoza en una batalla por la permanencia

Partido de seis puntos a la vista. Así catalogaba Maca, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el duelo que su equipo disputará a domicilio el viernes (20:30 horas) en el Pabellón Siglo XXI ante el Fútbol Emotion Zaragoza AD Sala 10. Los blanquiverdes, en octava posición con nueve puntos, visitarán a un conjunto que no atraviesa, precisamente, por su mejor momento. Los aragoneses, en penúltima posición con cuatro puntos, no están cumpliendo, por el momento, con las expectativas generadas a orillas del Ebro a comienzos de temporada. Todo lo que no sea sumar supondría un serio traspié para los de Arturo Santamaría. Cinco puntos separan a ambos conjuntos, aspecto que deja a las claras la importancia del choque para los andaluces, con la moral alta tras un inicio de campaña notable. La derrota ante el Barça, lejos de suponer un bajón anímico, ha reactivado a un plantel confiado en sus posibilidades siempre y cuando se compita durante los 40 minutos.

La expedición califal partió hacia la capital maña tras la sesión de trabajo de la matinal del jueves, que no será la última de la semana. Los blanquiverdes se ejercitarán el viernes (10:30 horas) sobre el mismo escenario del encuentro. Maca no podrá contar para la cita ante los blanquiazules con Nono. El meta luqueño no pudo completar el entrenamiento del miércoles debido a problemas en su rodilla derecha. En los próximos días se conocerá el alcance exacto de su lesión. Tampoco estarán, éstos por decisión técnica, Juanra, Keko y Zequi.

El Fútbol Emotion Zaragoza AD Sala 10 ha disputado hasta la fecha tres encuentros ligueros como local con un bagaje de un empate (Servigroup Peñíscola) y dos derrotas (O Parrulo Ferrol y Ribera Navarra). Dirigirán la contienda los colegiados del Comité Castellano-Leonés González Moreta y Sánchez Chamorro.