El Córdoba Patrimonio Futsal tira de fe para empatar en Zaragoza

Punto de oro el sumado por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad Futsal en su visita al Fútbol Emotión Zaragoza. Los blanquiverdes, en lo que supuso un duelo ante un rival directo por la permanencia, firmaron tablas en un choque en el que pudo pasar absolutamente de todo. Los de Maca se adelantaron en el primer acto, si bien vieron prácticamente perdido el duelo tras la reacción maña del segundo acto. Sin embargo, si algo define a este equipo es su garra, su competitividad, su orgullo. Dos tantos de Jesús Rodríguez en apenas 45 segundos otorgaron un más que merecido premio a un equipo que no para de dar alegrías en su primer año en esta complicada 1ª División.

La igualdad fue la tónica predominante en un inicio de partido en el que se pudo constatar la importancia de los puntos en juego. Ganar, o al menos no caer, clave en la consolidación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la tabla. Una clara ocasión de Óscar Villanueva en el 4’ –Cristian evitó el tanto con una enorme intervención- metió de lleno a los blanquiverdes en el choque. Lolo Jarque, con un disparo que despejó Bernad, y Pablo del Moral con una doble oportunidad en el 8’, pudieron poner por delante a los de Maca, de menos a más en el Siglo XXI. Aun así, a mejor ocasión del primer tramo de choque tuvo color blanquiazul. Cristian evitó el 1-0 con otra formidable acción ante un potente disparo de Javi Alonso.

Rebasado el ecuador de primer acto, y siempre con las precauciones defensivas como premisa innegociable, ambos contendientes pudieron romper la igualada. David Leal, con un disparo que rozó la madera, y Koseky tuvieron las opciones más nítidas en los califales; Esteban y Ortego, protagonistas ofensivos en los anfitriones. La quinta falta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad a falta de 54 segundos para el tiempo de descanso no puso en peligro el marcador para los de Maca. El empate sin goles, justo resultado tras los primeros 20 minutos.

A la vuelta de vestuarios, goles. Pablo del Moral, en el 26’, adelantó al Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de una gran acción individual de Manu Leal. El de Móstoles, en boca de gol, no desaprovechó la exquisitez del capitán blanquiverde. Pero muy poco duró la alegría en el seno de la expedición visitante. Víctor Tejel, apenas segundos después, igualó la contienda gracias a un disparo lejano que sorprendió a Cristian.

El intercambio de golpes no amilanó a los andaluces, que buscaron nuevamente ponerse por delante en el marcador. Muy cerca lo tuvo Jesús Rodríguez, pero su disparo de espuela se estrelló en el lateral de la red. Caprichos del destino, quien no erró fue Retamar en el 33’. El capitán de los zaragozanos volteó el duelo con una espectacular volea tras un saque desde la esquina. Escenario completamente nuevo sobre el parqué. Las complicaciones no cesaron con el gol de los locales ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vio como la amenaza del doble penalti se asomaba a cinco minutos para el final. Tal circunstancia, unida al gol de Esteban en el 37’ cuando los califales jugaban de cinco, complicó todo.

Pero este equipo está hecho de otra pasta. Con el juego de cinco aún sobre pista, dos tantos de Jesús Rodríguez en apenas 45 segundos igualaron el electrónico ante la incredulidad del aficionado maño. Increíble la reacción de un equipo que siempre creyó en sus posibilidades y que demostró, una vez, el espíritu competitivo que atesora.

Zaragoza - Córdoba Patrimonio (3-3)

Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad, Adrián Otero, Richi, Víctor Tejel y Pedro Cary (cinco inicial). También jugaron Javi Alonso, Retamar, Villanueva, Esteban, Alí y Trasobares.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Cristian Ramos, Jesús Rodríguez, Pablo del Moral, Javi Sánchez y Koseky (cinco inicial). También jugaron Manu Leal, Giasson, César, Lolo Jarque, Cristian Cárdenas y David Leal.

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro (C. Castellano-Leonés). Mostraron cartulina amarilla a los locales Ortego y Trasobares, así como a los blanquiverdes Manu Leal y César.

Goles: 0-1 Pablo del Moral (26’) 1-1 Víctor Tejel (27’) 2-1 Retamar (33’) 3-1 Esteban (37’) 3-2 Jesús Rodríguez (38’) 3-3 Jesús Rodríguez (39’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la 1ª División de la LNFS disputado en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza ante 2.200 espectadores