El Córdoba Patrimonio sufre una derrota de aprendizaje

El Córdoba Patrimonio cosechó su segunda derrota estival en el último choque amistoso de pretemporada. Los blanquiverdes, en lo que fue el VI Memorial José Luis del Prado, cayeron en Vista Alegre ante un UMA Antequera, plantel de 2ª División. El marcador, algo abultado a tenor de los méritos de unos y otros, venga deportivamente el triunfo de los de Maca en el III Trofeo Los Dólmenes Patrimonio Mundial de hace escasas semanas. El 1-6, sin embargo, no debe empañar el trabajo de un bloque que el próximo fin de semana tendrá en Roquetas de Mar su primer test oficial. La Copa Andalucía, antesala del inicio liguero, aguarda en la localidad almeriense.

El inicio de partido de los blanquiverdes no fue del todo el deseado. Nando, cuando no se había cumplido aún el primer minuto de juego, adelantó a los universitarios. Jarro de agua fría. Pero ahí no quedó el gris inicio de los locales ya que Dani Ramos amplió diferencias en el 4’ tras culminar una jugada de estrategia de los de Moli. Excesivas facilidades ante un equipo de calidad como el BeSoccer CD UMA Antequera.

El avanzar del cronómetro asentó algo a los de Maca, si bien es cierto que los califales nunca estuvieron cómodos sobre el parqué. Pablo del Moral, en el 10’, pudo reducir diferencias con un disparo cruzado. Más fortuna tuvo un minuto después su compañero Javi Sánchez. El ala cordobés envió a la red un servicio de Manu Leal en una buena acción de contra califal. El tanto fue el inicio de una fase de idas y vueltas con opciones para ambos conjuntos. Precisamente en una de esas rápidas transiciones defensa-ataque llegó el tercer gol de los antequeranos. Nando, su autor. Doblete en Vista Alegre para el ala-pívot universitario. Con 1-3 en el luminoso se llegó al tiempo de descanso.

El segundo acto mostró a un Córdoba Patrimonio Futsal mucho más solvente en labores defensivas, aunque las oportunidades de gol fueron algo escasas en el primer tramo de periodo. Keko, con un disparo que despejó de forma soberbia Conejo, y David Leal, tras estrellar el cuero en la madera, gozaron de las mejores ocasiones para apretar el electrónico. Pero no era el día de los de Maca, más aún cuando Nando –en estado de gracia en tierras cordobesas- hizo el cuarto, tercero de su cuenta particular. Corría el 32’ de choque. El 1-5 de Óscar, así como el sexto de Nando a falta de 12 segundos, cerraron definitivamente el encuentro.

Córdoba Patrimonio - UMA Antequera (1-6)

Córdoba Patrimonio: Cristian, Juanra, Jesús Rodríguez, Javi Sánchez y Koseky (cinco inicial). También jugaron Giasson, Lolo Jarque, David Leal, Manu Leal, Keko, Pablo del Moral, Zequi y Gonzalo.

UMA Antequera: Conejo, Nando, Miguel Conde, Álex Fuentes y Dani Ramos (cinco inicial). También jugaron Alon, Bermúdez, Cala, Jesús, Correa, Íñigo y Óscar.

Goles: 0-1 Nando (1’) 0-2 Dani Ramos (4’) 1-2 Javi Sánchez (11’) 1-3 Nando (15’) 1-4 Nando (32’) 1-5 Óscar (35’) 1-6 Nando (39’)

Árbitros: Delgado Ramírez y Plazas Roldán (C. Córdoba). Crono: García Ramírez. Mostraron cartulina amarilla al local Jesús Rodríguez así como a los visitantes Cala e Íñigo.

Incidencias: Sexto Memorial José Luis del Prado disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre ante 1.500 espectadores.