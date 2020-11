El Córdoba Patrimonio, a puerta cerrada

Nuevo escenario para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Más difícil aún. Ahora, sin público en las gradas. El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, un recinto que llamó la atención de toda la Primera División durante la pasada temporada por sus repetidos llenos para apoyar a su equipo, recibirá con las gradas vacías un partido de alta trascendencia este miércoles. El Córdoba-Ribera Navarra, a partir de las 19:30, se jugará finalmente a puerta cerrada, tras la entrada de las medidas de la Fase 4 en la capital.

Así lo confirmó de manera oficial el club que preside José García Román, que no solo abordará el soledad el choque ante el cuadro navarro. También el que el próximo sábado le enfrentará al vigente campeón de Liga, el Movistar Inter. Una doble cita que puede marcar el camino del equipo de Josan González en una Primera División que se está viendo condicionada por el covid-19 y sus consecuencias, que afectaron tanto al formato como a un calendario que se está enrevesando cada vez más.

Vuelta al tajo

El plantel blanquiverde, tras un paréntesis de descanso, retomó la actividad con dos días de preparación del partido que le enfrentará a un Ribera Navarra que acudirá con un evidente agobio: solamente ha ganado un partido de los siete disputados y está en el puesto décimo sexto, es decir, en zona de descenso. Solo tiene detrás a los dos únicos equipos que aún no han vencido en esta temporada: el colista O Parrulo de El Ferrol y ¡el Barcelona! El campeón de Europa ha descrito una trayectoria increíble: dos empates y tres derrotas en cinco encuentros. En condiciones normales, los culés saldrán de ahí y dejarán la pelea por la permanencia como asunto de otros. Y entre esos otros pelea por no estar el Córdoba Futsal, que podría asestar un golpe importante a un rival directo.

[OFICIAL] El partido correspondiente a la jornada 8 en 1ª División entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el @RiberaNavarraFS se disputará en Vista Alegre el próximo miércoles (19:30 h) a PUERTA CERRADA. #LNFS

📺 @LaLigaSportsTV

@ondamezquita7tv pic.twitter.com/HSAwOOqBf7 — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) November 9, 2020

"Es de esos partidos que se dice que son de seis puntos: los tres que ganas y los tres que le quitas al contrario", afirmó el jugador Manu Leal a través de los canales oficiales del club. El capitán, uno de los pilares del equipo en los últimos años, es conocedor en carne propia del valor que ha tenido el respaldo de los seguidores en la formidable expansión del club. "Para nosotros es un apoyo único y lo necesitamos, pero hay que adaptarse a las situaciones y si no hubiera público, pues intentaremos evadirnos de ello e ir a por los tres puntos", explica con resignación ante las circunstancias.

Una lesión en la final de la Copa de Andalucía -primer título del club y con actuación estelar suya- le impidió estrenarse al comienzo de la liga en Primera División. Ya ha ido entrando en las rotaciones de Josan y su presencia se deja sentir más allá de la aportación deportiva. Manu representa la pasión por competir en la élite para una entidad de orígenes humildes. "Se ha hecho un poco larga la espera", admite a propósito del parón por los compromisos de la selección española, en la que debutó su compañero Alberto Saura.

La receta de Manu

No es el primero ni será el último que se abone a la fórmula del Cholo Simeone, ese "partido a partido" que se ha convertido en el estímulo de los equipos que no quieren obsesionarse poniendo el horizonte muy lejos. Manu Leal es consciente de que la semana terminará recibiendo en Vista Alegre al Inter Movistar, pero asegura que ni él ni sus compañeros de vestuario tienen la mente en otra cosa que no sea el desafío inmediato. "Nosotros vamos a ir partido a partido y vamos a pensar primero en Ribera Navarra", dice, subrayando que después vendrán "dos semanas de competición muy importantes, con varios rivales directos", pero "para eso hay una plantilla de 15 o 16 jugadores, en la que todos pueden aportar lo suyo y dar el máximo".