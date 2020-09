El Córdoba Patrimonio gana con contundencia (1-4)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad inauguró el casillero de victoria en la pretemporada tras imponerse con contundencia a domicilio al Besoccer UMA Antequera, compañero de viaje en la Primera División. Los de Josan basaron el triunfo en una brillante primera mitad (0-4) donde se apreciaron pinceladas de los que será el equipo del pontanés. Si bien los test estivales no sirven para acumular puntos en el casillero, las sensaciones de los dos primeros choque estivales son más que positivas, si bien el camino por recorrer estará lleno de obstáculos. El trabajo y la constancia deben ser los fieles escuderos de los blanquiverdes.

El duelo en el Fernando Argüelles arrancó con ocasiones para ambos equipos. El ritmo, inusual para estas alturas de pretemporada, acompañó para endulzar unos compases iniciales donde Pablo del Moral –estrelló un balón en la madera- y Ramón Vargas pudieron romper la igualada. Prieto, espectacular, y Juan Carlos evitaron males mayores para los suyos. Sin embargo, una delicatessen de Manu Leal permitió a los visitantes ponerse por delante en el luminoso. El capitán, tras zafarse de su par con un gesto técnico de muchos quilates, asistió a Jesulito, que en boca de gol no erró. Corría el 7’ de juego.

A raíz del tanto del gaditano, los capitalinos pudieron ampliar diferencias. Shimizu y Koseky vieron como la suerte le fue esquiva en sendos disparos, los cuales se toparon con el poste de la meta antequerana. Mucho más tino tuvo Saura en el 12’ de partido. El murciano, tras una jugada a balón parado iniciada por Pablo del Moral, envió a la red el cuero tras una formidable volea en posición escorada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recogía el premio a su gran inicio de partido.

En pleno vendaval ofensivo de los de Josan González, Zequi hizo el 0-3. El del Algar, tras recorrer el costado izquierdo y deshacerse de todo aquel que le salía a su encuentro, amplió diferencias con una no menos soberbia definición. No sería la única alegría para el ala blanquiverde ya que poco después, y tras recoger el rechazo de la madera tras un doble penalti ejecutado por Manu Leal, hizo el cuarto, poniendo broche de oro a una extraordinaria primera mitad de los cordobeses.

El tiempo de asueto sentó bien a los de Moli, que tomaron algo de oxígeno en vestuarios, hecho que les posibilitó recortar diferencias en los compases iniciales de segundo tiempo. Óscar apretó el luminoso tras culminar una acción ofensiva en el 26’. Tal circunstancia, sin embargo, no descompuso a los de Josan, que, pese a no gozar de la fluidez ofensiva del primer acto, nunca temieron por el resultado. Incluso pudieron ampliar diferencias por mediación de Jesulito. Su intento de vaselina fue abortado por Cone. No menos cierto es que Víctor, brillante en su debut de pretemporada, también evitó con sus paradas algún gol local.

Pese a disminuir su plasticidad tras el descanso, victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Fernando Argüelles de Antequera. Comienza a atisbarse el sello de un equipo que disputará en menos de 48 horas el tercer test de pretemporada. En un exigente compromiso, los califales visitarán el domingo (13:00 horas) La Salobreja para disputar el IX Trofeo del Olivo. Su rival, el Jaén Paraíso Interior.

Besoccer CD UMA Antequera 1-4 Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Besoccer CD UMA Antequera: Juan Carlos Torres, Miguel, Cobarro, Óscar y Raúl Canto (cinco inicial). También jugaron Fali, Nando, Alvarito, David Velasco, Álex Fuentes, Javi Amorós, Conejo y Ramón Vargas.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Jesús Rodríguez, Jesulito, Zequi y Saura (cinco inicial). También jugaron Boyos, Shimizu, David Leal, Manu Leal, Koseky, Pablo del Moral, Ricardo, Víctor y Cordero.

Árbitros: Pizarro Megías y Lozano Navarro (C. Andaluz). Mostraron cartulina amarilla a los blanquiverdes Jesulito y Cordero.

Goles: 0-1 Jesulito (7’) 0-2 Saura (12’) 0-3 Zequi (15’) 0-4 Zequi (18’) 1-4 Óscar (26’).

Incidencias: Encuentro amistoso celebrado a puerta cerrada en el Polideportivo Fernando Argüelles de Antequera.