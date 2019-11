El Córdoba Patrimonio Futsal quiere reivindicarse ante el Jaén Paraíso Interior

Histórico derbi andaluz para retornar el pulso a la liga. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras el descanso futbolístico del pasado fin de semana, volverá a la competición doméstica para dirimir un más que interesante duelo de rivalidad regional ante el Jaén Paraíso Interior. En lo que será el primer choque entre ambos conjuntos en la máxima categoría, los blanquiverdes visitarán el sábado (18:30 horas) La Salobreja para medirse al Jaén Paraíso Interior, equipo consolidado en la Primera División que atraviesa por el mejor momento de la temporada. Los de Dani Rodríguez, habituales en las eliminatorias por el título y dobles campeones de la Copa de España, llegarán a la cita tras encadenar dos victorias (Ribera Navarra y Palma Futsal), hecho que ha propiciado que los amarillos sumen 13 puntos, tres más que los califales.

Maca, tras una semana intensa de trabajo, no solo no podrá recuperar al meta Nono sino que perderá para el compromiso en la capital del Santo Reino a Javi Sánchez. El ala, con molestias musculares en los isquiotibiales, no ha podido ejercitarse con normalidad, teniendo, incluso, que abandonar más de una sesión. Juanra y Keko, éstos por decisión técnica, tampoco estarán en tierras jienenses.

Será el tercer duelo entre ambos contendientes esta temporada ya que en durante el pasado verano se midieron en dos encuentros de carácter amistoso. El balance de dichas confrontaciones, igualado (5-4 en Vista Alegre y 5-1 en La Salobreja). Mucho más trascendental será el partido del sábado en la capital del Santo Reino.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, como viene siendo habitual en la mayoría de desplazamientos, no estará solo en La Salobreja. Algo más de un centenar de seguidores blanquiverdes estarán presentes en la grada. El derbi andaluz –no podrá seguirse por televisión- será dirigido por los colegiados del Colegio Castellano-Manchego Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador.