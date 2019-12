El Córdoba Patrimonio Futsal le endosa una manita de oficio al Burela

El Córdoba Patrimonio Futsal consiguió un triunfo con buen juego y trabajo sobre el Burela (5-1), un rival directo por la salvación al tratarse del colista. Esa victoria tiene un valor doble porque, a falta del duelo del Peñíscola ante el Cartagena, todos los equipos implicados en la lucha por la permanencia perdieron sus partidos.

Autoridades en el palco: Antonio Repullo, José María Bellido, José García Román y Javier González, este último consejero delegado del Córdoba CF. SÁNCHEZ MORENO

El Córdoba Patrimonio Futsal se jugaba mucho en este partido ante el colista de Primera División, el Burela. Los blanquiverdes querían romper una racha de seis partidos sin ganar en liga –siete con el empate y posterior eliminación por penaltis ante Mengíbar en Copa--. Los cordobeses necesitaban tres puntos para ganar en confianza ante, como ha definido el entrenador blanquiverde, Maca, “la emergencia clasificatoria” de un equipo a dos puntos del descenso.

Así, el partido comenzó con una la presión inicial fuerte por parte de los jugadores de Maca, pero también con calma a la hora de tocar el balón e intentar buscar hueco en la defensa burelense.

Jesús Rodríguez pudo adelantar a los blanquiverdes en el 3’, pero su balón su fue por encima del larguero. Aunque el Burela quiso sorprender también a los locales. Así Matamoros, pichichi del cuadro burelés con 10 goles, tuvo el 0-1 con un potente disparo lejano al que Cristian respondió con una gran intervención.

Pero la fortuna, en esta ocasión, pronto iba a sonreír a los de Maca. A los seis minutos, César remató un saque de esquina con su izquierda y batir a Edu por bajo. Los 3.155 aficionados que poblaron Vista Alegre llevaron en volandas a su equipo. Hasta el punto de que un minuto después, de nuevo César buscó el gol con su disparo cruzado de zurda, pero el balón lo sacó con la mano Luisma. Los colegiados decretaron penalti y tras unos minutos de incertidumbre, la pena máxima la lanzó Manu Leal para poner el 2-0 en Vista Alegre.

Aficionados del Córdoba Patrimonio muestras sus bufandas antes del comienzo del partido. SÁNCHEZ MORENO

El cuadro cordobés se encontraba cómodo y quería más. Así, Lolo Jarque inició un contragolpe en el ecuador del primer acto. El cordobés asistió a Pablo del Moral que, al primer toque, buscó a Zequi, aunque Matamoros mandó el balón a córner en boca de gol. Acto Seguido, Giasson buscó la escuadra con un potente disparo que rozó el poste.

El Córdoba Patrimonio vivía sus mejores minutos del partido. Zequi, tras regatear a dos jugadores, y Pablo del Moral rozaron el tercer gol blanquiverde. Burela intentaba despertar del dominio local, pero no le salía nada.

Tras un tiempo muerto de Juan Manuel Marrube, el conjunto naranja comenzó a apretar al cuadro cordobés. Matamoros tuvo una ocasión clara en el 12’, pero el pívot madrileño envió la pelota a las nubes cuando estaba solo ante Cristian. Dos minutos después, Renato buscó sorprender desde lejos a Cristian, pero el arquero cordobés estaba en todo momento acertado.

Con cuatro faltas, el conjunto de Maca intenta no cometer esa quinta falta que complicara un encuentro, hasta ahora, controlado. Pero en ese momento de incertidumbre llegó el mejor bálsamo para el Córdoba Patrimonio. La pelota le cayó a Zequi al borde del área. El gaditano estaba ante Renato y Edu y tras un amago, Zequi disparó y tras rebotar en Edu, el balón entró con suspense en la portería burelense y llegó así, el 3-0 al luminoso de Vista Alegre.

En la recta final del primer acto Burela buscaba el gol que le diera confianza aprovechando, también, las cuatro faltas que tenían los de Maca. Pitero hizo un remate acrobático tras una asistencia de Everton, pero Cristian, colocado en el primer palo, tiró de reflejos para hacer una gran parada.

La segunda parte no tuvo el mejor comienzo para el Córdoba Patrimonio. Así, al primer minuto del segundo acto, Lucho le robó el esférico a Koseky y asistió a Luisma que, solo, anotó el 3-1.

El conjunto de Maca quería despertar de ese dominio visitante en los primeros compases de la reanudación de ello. Pero lejos de ello, Juanfran tuvo cerca el 3-2. Con una lejana vaselina intentó sorprender a un adelantado Cristian, pero el portero local recurrió a tiempo y envió el balón a córner.

A medida que pasaban los minutos, el Córdoba Patrimonio buscaba entrar de nuevo en el partido y marcar ese gol que le diera tranquilidad. Maca hizo debutar a Cristian Cárdenas en el partido en el 29’ para generar ocasiones con su juego de espaldas. Poco antes, Koseky intentó sorprender a Edu con un disparo escorado, pero se encontró con un Edu atento.

El público local también sabía lo que se jugaba, de ahí que en el ecuador del segundo acto comenzara a animar a su equipo de manera insistente bajo los sones de la charanga cordobesa Segundo Palo. Entonces, Matamoros volvió a inquietar a los presentes con un disparo cruzado que rozó el poste de Cristian. Y para añadir más sufrimiento, Cristian Cárdenas cometió la cuarta falta local con 9.46 minutos por disputar aún.

El jugador del Córdoba Patrimonio Koseky (d) regatea a Joselito, del Burela. SÁNCHEZ MORENO

Everton volvió a rozar el poste de Cristian y cuando se alcanzó el 31’ de partido, César cometió la quinta falta para los locales. Más ingredientes todavía para un partido que se hizo largo. Ante estas circunstancias, los de Maca querían aprovechar cualquier ocasión para cerrar el choque. Así, Cristian en un despeje casi sorprende a Edu, que mandó el balón a córner para evitar problemas en el 32’. Y un minuto después, César emprendió una internada por el centro para asistir a Manu Leal. El capitán local ejecutó un disparo cruzado que no entró a gol por milímetros.

El partido se adentró en los últimos cinco minutos y llegó lo que nadie quería: la sexta falta local, cometida por Pablo del Moral. Maca sacó a Gonzalo Puebla para intentar detener el disparo de Matamoros. El madrileño estrelló el balón en el poste para alivio de la parroquia local. A raíz de ello, Marrube comenzó a jugar de cinco con le propio Matamoros de portero-jugador.

Restaban dos minutos para el final y definitivamente, los de Maca trataron de aguantar las acometidas visitantes. Cristian detuvo un potente disparo de Matamoros y conforme cogió el balón al vuelo, el cancerbero blanquiverde disparó a una portería visitante vacía y marcó el 4-1 que dejó encarrilado el partido.

Aunque ese gol no sería el definitivo, porque Zequi volvió a marcar para poner el 5-1 definitivo a 12 segundos del final.

Con buen juego pero con mucho oficio, el Córdoba Patrimonio Futsal rompía así su racha de seis partidos ligueros sin ganar, algo que no conseguía desde el pasado 27 de octubre. La semana decisiva del Córdoba Patrimonio comenzó de la mejor posible para los de Maca, que ahora deben preparar la última cita de la primera vuelta ante otro rival directo por la permanencia como el Santa Coloma.

Córdoba Patrimonio Futsal – Pescados Rubén Burela FS (5-1)

Córdoba Patrimonio Futsal: Cristian Ramos; Jesús Rodríguez, Manu Leal, César y Koseky. También jugaron Giasson, Lolo Jarque, Pablo del Moral, Javi Sánchez y Zequi.

Pescados Rubén Burela FS: Edu; Lucho, Álex Diz, Joselito y Matamoros. También jugaron Luisma, Pitero, Juanfran, Renato, Pope y Everton.

Goles: 1-0 (6’) César; 2-0 (7’) Manu Leal; 3-0 (16’) Zequi; 3-1 (21’) Luisma; 4-1 (38’) Cristian; 5-1 (39’) Zequi.

Árbitros: Blas Alonso y Romero Candela (C. Castellano-Manchego). Amonestó al jugadores local Zequi (25’) a los jugadores visitantes Luisma (6’), Juanfran (25’).

Incidencias: partido correspondiente a la 14ª jornada de Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), disputado en el pabellón Vista Alegre ante 3.155 espectadores.