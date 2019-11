El Córdoba Patrimonio busca dar la sorpresa ante el todopoderoso Barcelona

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, apenas seis días después de su heroica victoria ante O Parrulo Ferrol FS, retornará este sábado a Vista Alegre (Gol TV, 13.00 horas) para medirse al actual campeón de liga, el Barcelona. En lo que será el duelo de la séptima jornada, los blanquiverdes buscarán la machada ante uno de los mejores equipos del mundo, abanderado por el brasileño Ferrao. Dura reválida en la que los hombres de Maca no estarán solos. El recinto de Ciudad Jardín colgará, por tercera vez esta temporada, el cartel de “No hay entradas”. El papel, nuevamente, voló en apenas unas horas. Más de 3.500 aficionados disfrutarán de un duelo en el que los andaluces no escatimarán en esfuerzos para sumar y continuar en la zona templada de la tabla clasificatoria. Múltiples atractivos que no dejan indiferente absolutamente a nadie. La expectación, máxima.

Los azulgranas llegan tras su primera derrota en casa

Los azulgranas, con la Ronda Élite a la vuelta de la esquina, visitarán Córdoba con la clara intención de hacer olvidar su derrota de la pasada jornada, primera de la competición doméstica, ante el Palma Futsal (2-3). Los de Andreu Plaza, con el cordobés Boyis en la convocatoria, no podrán contar por lesión con Marcenio (fractura de clavícula), Esquerdinha (rotura de ligamento cruzado) y el gaditano Aicardo, aún convaleciente debido a un esguince de rodilla. En el polo opuesto hallamos a Sergio Lozano, capitán culé que reaparecerá en Vista Alegre tras dejar atrás los problemas musculares en su pierna derecha que le han impedido debutar en liga en esta 2019/20.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, por su parte, no contará con ninguna ausencia por lesión. Jesús Rodríguez, último inquilino de la misma, se encuentra ya plenamente recuperado de sus dolencias en una de sus rodillas. Maca, por lo tanto, contará con toda su plantilla para una histórica cita liguera ante el FC Barcelona en la que no estarán por decisión técnica Gonzalo, Lolo Jarque, Zequi y Cristian Cárdenas.

Convocatoria del Córdoba Patrimonio para el partido de este sábado.