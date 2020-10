Córdoba-Palma: una cuestión de identidad

Hay una diferencia básica entre la trayectoria vital del Córdoba Futsal y la de otros clubs que no viene al caso -no es necesario, ya saben todos cuáles son- nombrar: mientras algunos basan su porvenir en hipótesis, la entidad de García Román se va construyendo sobre hechos reales. Cuando hace algo bueno, se empeña en hacerlo mejor; si le sale mal, pues acomete cambios. Nadie ha escuchado -públicamente, desde luego que no- que desde el club blanquiverde salga una declaración poniendo el objetivo en logros que, en condiciones normales, están vetados para un "casi" recién llegado. Con esa humildad, el Córdoba Futsal se ha metido entre los equipos más respetados de la Primera División.

Los últimos días le han servido para cincelar aún más su ya sólida reputación: conquistó una victoria histórica ante el Barça en Vista Alegre (3-1) y arrancó un punto en una de las canchas más duras, la del Peñíscola (3-3). Este sábado recibe al actual segundo clasificado, el Palma Futsal, que acude a la cita (sábado, 13.00 horas, LaLiga Sports TV y Onda Mezquita 7 TV) con la etiqueta de invicto.

"Queremos dedicárselo a los aficionados, a los que están en el pabellón y a quienes desgraciadamente no pueden entrar", dejó dicho Josan González en las vísperas de un choque que, obviamente, despertó tanta expectación como los anteriores. Las 400 localidades que el club sacó a la venta se agotaron en apenas una hora, con una avalancha de peticiones en la tienda física y en la plataforma online. Los 800 socios simpatizantes tienen la exclusividad para optar a esos asientos que, a día de hoy, son solo para privilegiados. En condiciones normales, el Córdoba Futsal estaría batiendo todos los récords de asistencia de público no solo en el deporte cordobés, sino en la máxima categoría nacional. La colección de llenos absolutos en Vista Alegre hubiese sido la tónica de no haberse cruzado la pandemia del covid-19, que lo condiciona todo.

El Palma Futsal es uno de los pesos pesados de la máxima categoría. Sus tres victorias y un empate le han encaramado a la segunda posición, solo por detrás del Levante, impecable líder. La escuadra de Antonio Vadillo cuenta como pilares con tres jugadores internacionales cordobeses -Lolo Urbano, Rafa López y el meta Carlos Barrón-, un aliciente más para un encuentro muy especial. La presencia de algunos de los miembros de la mejor generación de futbolistas cordobeses de la historia en la trinchera rival da un toque de morbo al duelo, que promete emociones fuertes.

En el bando cordobesista se respira un ambiente de estimulante seguridad. No de confianza -Josan ya se encarga de evitar que se suban los humos-, pero sí de autoestima en un grupo que se reconoce con capacidad para combatir ante cualquiera. Los hechos le avalan. Después del frustrante desenlace del debut en Vista Alegre, con una derrota ante el Burela por 5-6, el equipo hizo examen de conciencia y tomó partido por la acción. Desde entonces, todo fue a mejor. Arrancó un empate en la pista del recién ascendido BeSoccer UMA Antequera (1-1) y mejoró sus prestaciones de un modo formidable en su descollante actuación frente al Barça, al que endosó una derrota que dejó al vigente campeón de Europa como colista. En Castellón tuvo el Córdoba la victoria en la mano, pero el doble penalti a falta de 30 segundos que lanzó Alberto Saura fue interceptado por el meta del Peñíscola. El pívot murciano está siendo uno de los protagonistas en este arranque de liga para el Córdoba. Tras dejar su estela en la pretemporada -nueve tantos firmados-, el ex del O Parrulo se ha revelado como una pieza referencial. Ha marcado o intervenido de manera directa en la mayoría de los tantos cordobeses.

Sin concesiones

El campeonato ha despachado su primer mes de competición y un vistazo a la clasificación lanza un claro mensaje: el que no anda espabilado, se mete en problemas. Aunque se llame Barça y maneje un presupuesto cuya comparación con cualquiera del resto -y no digamos el del Córdoba- provoca irritación y sonrojo. "La liga no para y no te da concesión", admite Josan González, quien no quiere mirar el nombre del adversario sino la capacidad de su equipo para darle una dentellada. No hay misericordia en la jungla del deporte profesional.

"Nos encontramos con uno de los rivales que está más en forma y que destaca por su fortaleza defensiva", destaca el pontanés a propósito del Palma Futsal, en el que detecta como un valor el hecho de que lleve "muchos años con el mismo entrenador", lo que le ayuda a ser "un bloque muy compacto y que sabe a lo que juega en ataque y en defensa". "Vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sumar los tres puntos", admite Josan González, que contará con todo su plantel al completo después de la incorporación, una vez restablecidos de sus respectivas lesiones, del meta Cristian Ramos y del capitán Manu Leal, quien ya disfrutó de minutos en la cancha en las dos últimas citas.