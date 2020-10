El Córdoba logra un empate de prestigio

El Córdoba Patrimonio firmó un empate de prestigio ante el Palma Futsal (2-2), un equipo repleto de jugadores internacionales y que llegaba a Vista Alegre como invicto de Primera División, segundo en la tabla y con solo cinco goles encajados. Dos más recibió ante un Córdoba Patrimonio que confirmó las buenas sensaciones de la victoria ante el Barcelona y del empate en Peñíscola al igualar al todopoderoso Palma Futsal. La escuadra de Josan González pudo, incluso, vencer en una segunda parte frenética en la que nunca se conformó con el empate que finalmente campeó en el luminoso.

Muy pronto, en el minuto 1 de juego, llegó el primer gol del partido. El guardameta Prieto probó desde muy lejos al cordobés Barrón y Pablo del Moral, el más listo de la clase, cazó el rechace para fusilar al arquero del Palma Futsal. La defensa balear, la más segura de Primera División, hacía aguas ante la inteligente disposición táctica del Córdoba Patrimonio.

Pero pudo ser aún mejor para los blanquiverdes. Una recuperación de Zequi inició una rápida contra que finalizó Saura con un disparo que se perdió lamiendo el poste de la portería de Barrón. Vista Alegre apretaba, Josan González colocaba las piezas y los jugadores del Córdoba Patrimonio apabullaban al hasta hoy invicto Palma Futsal.

El equipo balear apenas se acercaba a la portería defendida por Prieto. Algo sorprendente, ya que se presentaba en Vista Alegre el segundo mejor equipo de la competición con un balance defensa-ataque formidable, con 15 goles anotados y solo cinco recibidos. El Córdoba Patrimonio, aupado por el subidón que suponía el 1-0 momentáneo, buscaba a Saura para ganar tiempo de posesión y tratar de romper la zaga del Palma.

Poco a poco el equipo visitante iba adelantando su línea de presión, robando balones y acercándose con cierto peligro a la meta local. Vilela y Joao probaron los reflejos del siempre seguro Prieto y los hombres de Josan González seguían a lo suyo: recuperar el balón y salir con velocidad para ampliar diferencias en alguna contra decisiva. Shimizu y Koseky no se entendieron en el minuto 5 y Ricardo probó de lejos en una ocasión que apuntaba a ser más relevante.

El nipón sacaba un control espectacular para ceder a un Koseky que no apuntó bien en la definición y Raúl Campos respondía con un zurdazo que bien pudo convertirse en el empate. Los blanquiverdes seguían por delante en el marcador pero el partido se rompía por momentos.

Aumentó la intensidad en ambos equipos y saltaron las primeras chispas. Marlon vio la amarilla en el minuto 11 en un encontronazo con varios jugadores del Córdoba y Zequi, con cartulina desde el primer minuto, jugaba en el alambre. El Palma trataba de dormir el partido con posesiones largas con las que hacía correr a la defensa blanquiverde, pero los cordobesistas demostraron mucho oficio y actuaron con gran sincronización en todo momento.

El Palma apretaba, el Córdoba aguantaba y Prieto salvaba del empate con varias atajadas que levantaban el ánimo del banquillo local y de la afición de Vista Alegre. Raúl Campos destacó como el jugador de ataque más incisivo del Palma Futsal, deshaciéndose de los zagueros blanquiverdes y lanzando disparos cruzados que se perdieron muy cerca del palo largo de la portería defendida por Prieto. Finalmente, Campos aprovechó una jugada ensayada a balón parado para firmar el empate a uno con el que se llegó al tiempo de descanso.

Aunque el jarro de agua fría llegó nada más comenzar el segundo tiempo. El brasileño Vilela fusiló a Prieto en un remate a un córner que pudo estar mejor defendido por un Córdoba Patrimonio que perdía a balón parado lo que tanto le costó ganar a base de un juego aguerrido.

El mazazo dejó grogui durante unos minutos al equipo blanquiverde, que pudo encajar el tercero en un disparo de Joao que rozó la base del poste de la portería local. Prieto se multiplicaba para tapar huecos en su meta y Josan González se desgañitaba desde el banquillo para recolocar a los suyos. El Córdoba vivía los peores minutos del partido.

Pero resistió, aguantó el temporal y respondió como solo sabe hacerlo este equipo. En una jugada calcada a la del primer gol el portero Prieto salió de palos para lanzar un pepinazo que no pudo atajar Barrón. El rechace lo cazó en esta ocasión Saura para anotar el empate a dos. Faltaban diez minutos para el final y el ambiente era como el de las grandes citas en Vista Alegre.

Ni Córdoba ni Palma se conformaban con el empate y brindaron unos últimos instantes espectaculares. Vilela trataba de usar su cuerpo para generar espacios a sus compañeros y Saura probaba su disparo en cuanto encontraba un hueco en la zaga del cuadro balear.

Shimizu puso en apuros a Barrón con un disparo mordido que casi le cuesta un disgusto al portero cordobés y otro califal, Lolo, se movía con peligro en ataque y hacía sudar de lo lindo a un siempre comprometido Jesulito.

Zequi no conectaba con Shimizu en una contra muy prometedora y, ya en los dos últimos minutos, Vilela buscaba desde lejos el tanto de la victoria. No lo consiguió. El partido se abocaba a un final frenético en el que podía pasar cualquier cosa aunque finalmente no ocurrió nada. Empate a dos que sabe bien a un Córdoba Patrimonio que finalizará la sexta jornada de Liga más cerca del play off de ascenso que de la zona de descenso.

Ficha técnica

2 – Córdoba Patrimonio: Prieto, Pablo del Moral, Jesulito, Zequi y Saura (cinco inicial). También jugaron Koseky, Ricardo, Shimizu, Jesús Rodríguez, Boyos, Manu Leal, Joaqui y Cordero.

2 – Palma Futsal: Barrón, Nunes, Tomaz, Lolo y Hamza (cinco inicial). También jugaron Joao, Rafa López, Raúl Campos, Vilela, Claudino, Marlon y Allan.

Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete (extremeños). Dúo debutante en Primera División. Mostraron amarillas a Zequi (min. 1), Jesús Rodríguez (min. 16) y Jesulito (min. 32) por los locales; y a Nunes (min. 11) y Lolo (min. 36) por los visitantes.

Goles: 1-0 (1’) Pablo del Moral. 1-1 (15’) Raúl Campos. 1-2 (20’) Vilela. 2-2 (29’) Saura.

Incidencias: Partido de la sexta jornada de Primera División disputado en el Palacio de Deportes de Vista Alegre ante 400 espectadores.