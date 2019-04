El Córdoba Futsal, a un triunfo del sueño del 'play-off'

Aquí y ahora. No hay más. El Córdoba CF Futsal podría escribir este fin de semana otra página dorada en su corta pero exitosa historia. Los de Maca, a falta de dos jornadas para concluir la liga regular en 2ª División, podrían clasificarse por primera vez para disputar una fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Para que ello suceda y no se dependa de terceros, los capitalinos tendrán que derrotar el sábado en Vista Alegre (18:30 horas) al Rivas Futsal, equipo que llegará a la capital andaluza sin presión y con los deberes hechos desde hace varias semanas. Aun así, existe otra posibilidad para alcanzar el ansiado premio. Si el Santiago Futsal, único rival de los califales en la lucha por la última plaza de play-off, no fuera capaz de lograr en la noche del viernes los tres puntos en la pista del filial de ElPozo Ciudad de Murcia FS, los cordobesistas saltarían un día después al parqué con el premio de la fase de ascenso ya en el bolsillo.

En la trascendental cita sabatina no estará el sancionado Cordero, que vio la cartulina roja en el último duelo disputado en Manzanares. No habrá convocatoria oficial hasta la previa del choque ante los madrileños ya que varios integrantes del plantel blanquiverde no han podido completar con normalidad alguna de las últimas sesiones de trabajo. Vista Alegre, una vez más, registrará una excepcional entrada. El asequible precio de la entrada (tres euros), impulso extra para una afición cada vez más fiel y entregada al Córdoba CF Futsal.

Maca catalogó el partido ante el Rivas Futsal como “una oportunidad histórica de certificar el pase a los play-off, logro que, de conseguirse, supondría para el club y su entorno un sueño cumplido que ya el año pasado acariciamos. Los jugadores son conscientes de lo que nos va en esta cita y, pese a tener a varios con problemas físicos, esperamos poder contar con la mayoría de ellos para hacer una convocatoria de garantías. No queremos mirar hacia otras pistas, ni depender de nadie. Sabemos que si hacemos bien nuestro trabajo la recompensa vendrá sola. Rivas es un equipo que me encanta, muy de mi agrado. Se trata de un conjunto joven pero con mucho talento, velocidad en transiciones y gusto por la posesión a partes iguales. Un bloque que dará mucho de qué hablar a corto plazo si consiguen mantenerse juntos. Vendrán sin ningún tipo de presión a Córdoba, a hacer su partido e intentar sumar tres nuevos puntos. Espero que el equipo sepa abstraerse de todo, que no nos pese ningún tipo de presión ni responsabilidad y cuajemos un gran encuentro como los que venimos haciendo en casa durante la mayor parte de la temporada”.