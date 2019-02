El Córdoba Futsal quiere truncar su mala racha

Tras dos semanas actuando como visitante, el Córdoba CF Futsal vuelve a casa en la Segunda de fútbol sala. Los blanquiverdes, una vez finalizado su periplo por tierras gallegas, retornan a Vista Alegre (sábado, 20:30 horas) para medirse al Axa Hita Port Elche, equipo que arribará a la capital andaluza muy cerca de los puestos de descenso, concretamente a un punto. Pese a todo, los ilicitanos han sido capaces de ganar esta temporada, por ejemplo, en dos pistas tan complicadas como la del Gran Canaria FS o la del Soliss FS Talavera.

Los cordobesistas, tras el empate cosechado en Noia (1-1), buscarán prolongar su regularidad como locales. Doblegar a los alicantinos, amén de fortalecer el plano anímico, supondría consolidar una plaza de play-off cada vez más cotizada. A diferencia del último compromiso, todos los integrantes del plantel capitalino están aptos para la cita ante los levantinos, aspecto que obligará a Maca, por primera vez en lo que va de ejercicio, a realizar algún descarte en la previa del choque.

El entrenador blanquiverde aseguró en la previa que “en Noia mostramos una cara muy diferente al día de Santiago. No se pudo conseguir la victoria pero estuvimos muy serios en defensa. Y aunque no fuese nuestro mejor día a nivel ofensivo, tuvimos más situaciones que el contrario para decantar el encuentro. Ahora volvemos a casa para medirnos al Elche, conjunto muy necesitado que seguro vendrá a por todas. Que nadie se llame a engaño. Se trata de un buen bloque que tiene jugadores contrastados, por lo que no debemos fiarnos de la clasificación. El hecho de que equipos como Elche estén coqueteando con el descenso nos habla de la dificultad que tiene esta liga. Hombres como Rubi, Rafa, Kiwi, Peloncha…, son jugadores muy a tener en cuenta. Como les dejemos jugar tendremos una mala tarde, seguro. Nosotros llevamos ya tres jornadas sin conseguir la victoria y la plantilla está mentalizada de que no podemos dejar escapar más puntos, sobre todo en casa”.

Para este envite, la entidad presidida por José García Román ha lanzado una promoción por la que todo abonado del Córdoba CF accederá gratis al partido. Solo es necesario recoger en las taquillas de Vista Alegre antes del choque la pertinente invitación (obligatorio presentar carnet de abonado y DNI). Será una excepcional forma de finalizar deportivamente una jornada de sábado que se iniciará en El Arcángel (18:00 horas) con el choque entre el Córdoba CF y el Albacete.