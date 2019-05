El Córdoba Futsal prepara su gran sueño

El Córdoba CF Futsal firmó tablas (2-2) en Zaragoza ante el Colo Colo en lo que fue la última jornada de la liga regular en la categoría de plata. Ya con los deberes hechos, el principal interés del epílogo en 2ª División estaba en conocer cuál sería el rival de los blanquiverdes en la primera eliminatoria del play-off de ascenso a 1ª División. La lógica se impuso en Amate. El Real Betis Futsal, principal candidato a comienzo de temporada para el salto de categoría, será el oponente de los de Maca. El primer duelo de la ronda al mejor de tres partidos será el próximo sábado 11 de mayo (20:00 horas) en Vista Alegre. Ahí es nada. La cara amarga de la jornada la firmaron Gran Canaria y Soliss Talavera FS, equipos que acompañarán a Salesianos Tenerife a 2ªB.

El choque en el CDM La Granja no pudo comenzar peor para los intereses califales. Diego Sancho, a los 13 segundos del pitido inicial, adelantó a los aragoneses. Pese a no jugarse nada clasificatoriamente en el envite, los hombres de Maca apretaron los dientes en busca de la igualada, la cual llegó a los cuatro minutos. Pakito, tras recoger un balón suelto cercano a la frontal del área, empató la contienda. El gol en contra no sentó nada bien a un Colo Colo Zaragoza que vio como los cordobesistas pudieron voltear la contienda de haber estado más acertados de cara a marco contrario. Basmalis, el mejor de los anfitriones, evitó con sus intervenciones un mal mayor para su equipo. Cristian, con un par de acciones portentosa, también rayó a gran altura. Aun así, el meta local nada pudo hacer ante el disparo de David Leal a falta de 50 segundos para el descanso. El menor de la saga Leal, tras un error en la salida de Carlos García, hizo el 1-2 con el que se llegó al tiempo de descanso.

Tras la reanudación, los anfitriones igualaron el marcador. Muniesa, uno de los hombres más activos de los maños, puso el que a la postre sería definitivo 2-2 al cabecear un balón aéreo que sorprendió a Nono Castro, meta ribereño en el segundo acto. Corría el 24’ de juego. De ahí al final pudo pasar absolutamente de todo, aunque siendo sinceros las mejores ocasiones tuvieron color blanquiverde. Especialmente significativa por el momento en el que se produjo fue la opción de gol de David Leal, que estrelló un balón en la madera a escasos segundos para la finalización de la contienda.

Colo Colo Zaragoza - Córdoba CF Futsal (2-2)

Colo Colo Zaragoza: Basmalis, Carlos García, Muniesa, Fran y Diego Sancho (cinco inicial). También jugaron Pasamón, Trasobares, Diego Pardo, Zucho, Mese y Raúl.

Córdoba CF Futsal: Cristian, Juanra, Lolo Jarque, Cristóbal y David Leal (cinco inicial). También jugaron Nono, Pakito, Catiti, Manu Leal, Koseky, César y Keko.

Árbitros: Abdulay Ndoho y Sarabia Eguiluz (C. Riojano). Amonestaron a los locales Carlos García, Diego Sancho y Trasobares, así como al blanquiverde Catiti.

Goles: 1-0 Diego Sancho (1’) 1-1 Pakito (4’) 1-2 David Leal (19’) 2-2 Muniesa (24’)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 30ª jornada de 2ª División disputado en el PMD La Granja de Zaragoza ante 800 espectadores.