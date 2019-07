El Córdoba Futsal irá como favorito a la Copa Andalucía

El Córdoba Futsal pondrá el colofón a la pretemporada de su estreno en Primera con la opción de ganar un título. El conjunto blanquiverde disputará como favorito la Copa Andalucía, una competición que tendrá lugar previsiblemente en Roquetas de Mar del 6 al 8 de septiembre.

Hasta la provincia de Almería está previsto que se desplacen el Córdoba Futsal, como único de equipo de Primera, junto al Universidad de Málaga, Betis, Mengíbar, Peligros y El Ejido. El cartel de la copa andaluza no está todavía cerrado, aunque todo parece indicar que esos seis equipos formarán parte del cuadro definitivo del torneo.

El Córdoba Futsal será el único conjunto de Primera debido a la renuncia del Jaén Paraíso Interior que ha preferido disputar otro tipo de partidos. Hay que tener en cuenta que solo una semana más tarde de la Copa Andalucía comenzará la liga en Primera.

El Córdoba Futsal tendrá por ello una excelente oportunidad de adjudicarse por primera vez esta competición que organiza la Real Federación Andaluza de fútbol.

La Copa Andalucía pudo celebrarse en Vista Alegre pero los contactos iniciados no llegaron a buen fin. Por tanto tendrá que desplazarse el Córdoba Futsal a la provincia almeriense para luchar por este título.

Mientras, la entidad que preside José García Román sigue gestionando la llegada de dos jugadores más que completen la plantilla. El cierre brasileño Gesson es la principal apuesta del equipo blanquiverde en estos momentos. El jugador tiene un caché que inicialmente se escapaba de las posibilidades del Córdoba Futsal. Sin embargo, el jugador ha empezado a bajar sus pretensiones, ya que quiere jugar cerca de Jaén por motivos personales. Por ello están ahora las dos partes intentando acercar posturas para llegar a un acuerdo.

La llegada al Córdoba Futsal de Gesson daría un salto de calidad a una plantilla que todavía no ha hecho fichajes de relumbrón. El carioca jugó las dos últimas temporadas en el Jaén Paraíso Interior, llegando a ganar una Copa de España, por lo que sabe lo que es medirse a los mejores equipos de la liga.

El regreso del cordobés Javi Sánchez es por ahora la principal novedad blanquiverde.