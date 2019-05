El Córdoba Futsal inicia su asalto a la élite

Arranca el sueño del ascenso para el Córdoba CF Futsal. Los blanquiverdes, tras una notable andadura en liga regular, iniciarán el sábado (Vista Alegre, 20:00 horas) el play-off por alcanzar la 1ª División. En lo que será una de las dos eliminatoria de semifinales al mejor de tres encuentros, los hombres de Maca recibirán al Real Betis Futsal, conjunto prácticamente profesional y con uno de los presupuestos más potentes de la categoría. En los dos enfrentamientos previos de esta temporada, sendas victorias de los heliopolitanos (8-2 y 3-4), si bien en este tipo de encuentros la incertidumbre es máxima.

El Córdoba CF Futsal recuperará para la cita sabatina a Cordero. El cierre lucentino, una vez cumplidos los dos encuentros de sanción tras su expulsión en Manzanares, podría retornar a una convocatoria que no se conocerá hasta última hora. Todos los jugadores de la primera plantilla, disponibles para el trascendental envite. Solo Cristóbal, con molestias en uno de sus tobillos, no se ejercitó con normalidad durante la semana. Se espera una excepcional entrada en Vista Alegre, que incluso podría agotar el papel. Homenaje, sin duda, al fútbol sala que arrancará desde muy pronto. A las 12:30 horas del propio sábado se dará el pistoletazo de salida a la Fan Zone organizada por la entidad presidida por José García Román. Música, sorteos, firma de autógrafos y recibimiento a los jugadores blanquiverdes, algunos de los muchos alicientes de un evento que tendrá como centro neurálgico el campo de Fútbol-7 de la IDM Vista Alegre (C/ Pintor Espinosa).

Maca, técnico de los blanquiverdes, matizó en la previa que el equipo se encuentra “muy ilusionado con el comienzo de este play-off. Sabemos la dificultad que entraña eliminar a nuestro rival en un formato de competición al mejor de tres partidos. Nos mediremos a un equipo que ha terminado la temporada regular en segunda posición, siendo el equipo más goleador y el menos goleado del grupo. En liga no hemos podido superarles aunque en el duelo de vuelta si estuvimos más cerca de lograrlo; creo que es la referencia en la que debemos fijarnos. Tendremos que hacer todo muy bien y no cometer errores infantiles si queremos tener opciones en este primer envite. El Real Betis posee innumerables virtudes y un elenco sobresaliente de jugadores que pueden decantar por sí mismos el resultado de un partido. Pero sé que vamos a competir bien. En cualquier caso, y pase lo que pase, mis jugadores ya tienen el reconocimiento de toda la afición cordobesa y el mío propio, por lo que saltaremos a pista sin complejos y con poco que perder”.