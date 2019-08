El Córdoba Futsal hace su puesta de largo ante el Jaén Paraíso Interior

Derbi andaluz para la puesta de largo ante su público del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Los blanquiverdes, tras los tres primeros compromisos de pretemporada en los que han salido victoriosos, recibirán el martes en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre (20:30 horas) al Jaén Paraíso Interior FS, equipo consolidado de la 1ª División. Los hombres de Dani Rodríguez serán, junto con los cordobesistas, los únicos representantes de la región andaluza en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Séptima cita estival para los amarillos, los cuales ya derrotaron en esta fase de preparación a Software Delsol Mengíbar (2-3), Viña Albali Valdepeñas (5-3), Selección de Bedmar (1-13) y Huesa (3-17), empataron ante ElPozo Murcia FS (3-3) y cedieron ante el Sporting Club portugués (5-2).

Miguel Ángel Martínez “Maca”, tras el triunfo ante el Besoccer CD UMA Antequera del pasado viernes, buscará dar un nuevo giro de tuerca a la exigente pretemporada. El técnico, al igual que en tierras malagueñas, no podrá contar con Pablo del Moral y Nono, aun convalecientes de sus problemas físicos. No son los únicos hombres con molestias. Cristian Cárdenas, por ejemplo, es seria duda para recibir a los del Santo Reino. En el polo opuesto hallamos a Gonzalo. El guardameta retornará, de no haber complicaciones, a la convocatoria tras superar su golpe en el cuádriceps.

Para el partido ante el Jaén Paraíso Interior FS, la entidad blanquiverde ha establecido un precio único de entrada de 3 € (partido fuera de abono). Los menores de 14 años entrarán gratis al recinto deportivo de Ciudad Jardín. En la previa se dará presentación a la primera plantilla y cuadro técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El choque entre cordobeses y jienenses será el primero de la semana entre ambos conjuntos, ya que los califales visitarán La Salobreja el próximo sábado (21:00 horas) para la disputa de la octava edición del Trofeo del Olivo.