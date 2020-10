Córdoba Futsal: día uno de la nueva vida

Casi ocho meses después, el Córdoba Futsal vuelve a casa. Su mundo -y el de todos- es otro. Su última comparecencia en el Palacio de Deportes Vista Alegre fue dramática y vertiginosa. El 29 de febrero se jugaba vida deportiva, crédito y expectativas ante el Emotion Zaragoza, adversario directo en una lucha por la permanencia que para los blanquiverdes estaba tomando un rumbo torcido. No habían rozado los puestos de descenso, pero la dinámica era perversa. Aquello terminó con un 4-4. El entrenador, Miguel Ángel Martínez Maca -un referente histórico de la entidad, clave su progresión-, fue destituido. En la grada había un portero recién fichado, Rafa López, para tapar los agujeros en una posición clave que se resquebrajaba por la lesión simultánea de Cristian y Nono Castro. Aquel nuevo meta no tuvo la oportunidad de debutar. Tampoco lo pudo hacer Josan González, elegido para reflotar desde el banquillo a un conjunto que se salvó porque la clasificación permaneció tal y como estaba en ese momento para quienes no ocupasen puesto de play off. Así terminó en Vista Alegre el primer año del Córdoba en la élite del fútbol sala.

Este sábado, a partir de las 19.00 horas, el escenario se abre para el curso 20-21. En el Córdoba Futsal están que se suben por las paredes. Hay más que ganas de arrancar. Esa sensación se ha podido percibir en todos y cada uno de los espacios en los que late el fútbol sala en Córdoba. En la cancha, obviamente, con una disposición extraordinaria durante semanas y semanas de ensayos. Y también entre los aficionados, que mantiene su fidelidad con un club cuya singladura de poco más de siete años le ha reportado un cariño cercano a la devoción. El rito de acudir a Vista Alegre ha sido una gozosa tradición que, por el imperativo de los tristes tiempos actuales debido al coronavirus, se ha transformado casi en un privilegio. De hecho, solamente 400 seguidores podrán asistir en directo al partido.

Las localidades han ido destinadas a los socios simpatizantes que formalizaron su inscripción; no todos podrán estar ahí. Son 800, el máximo que le permite la normativa de seguridas a un club que el año pasado tuvo a más de dos mil seguidores con carné y las mejores entradas jamás registradas en la historia del pabellón, con varios llenos en los partidos ante los grandes y aquellos de alta trascendencia deportiva. Como era de esperar, en apenas unas horas se agotaron las entradas para este Córdoba Patrimonio-Burela.

Con talante rebelde

La pretemporada más larga de todos los tiempos se prolongó por el aplazamiento del debut: dos positivos por covid-19 en el Betis FS impidieron que se pudiera disputar el choque de rivalidad andaluza en el pabellón Amate. En las filas blanquiverdes se percibe la efervescencia ante la puesta en escena de una temporada compleja y cargada de incertidumbres. Empieza ahora pero nadie sabe cómo va a concluir y si va a poder hacerlo. Mientras tanto, hay que competir. La noria empezará a girar con fuerza para el Córdoba, que tendrá que abordar dobles jornadas semanales en este mes de octubre. Pero lo primero es lo primero.

«Tenemos que sacar nuestras fortalezas», ha advertido Josan González en las vísperas de un partido rodeado de alicientes especiales. El pontanés no se fía de un Burela que «tiene dos jugadores destacados como son sus dos pívots Matamoros y Quintela, al igual que Javi Rodríguez, un ala zurdo que es uno de sus elementos más talentosos». «Ofensivamente nos pueden hacer mucho daño y tenemos que tenerlos muy controlados», expresa a modo de advertencia.

Manu Leal realiza ejercicios de recuperación durante esta semana. MANUEL MURILLO

Sin el capitán Manu Leal

En el Córdoba hay una ausencia confirmada. Manu Leal no podrá estar dentro de la cancha y esa circunstancia condiciona en lo futbolístico y en lo emocional. El capitán del equipo, uno de los iconos del fútbol sala local, es el clásico one club man que siempre está cuando hay que hacerlo. Fue el autor del primer gol en Primera División y el héroe -trágico, porque terminó lesionado- en la conquista del primer título en la vida del club: la Copa de Andalucía. Está en plena recuperación y Josan confía en que pronto pueda estar de vuelta.

Quien sí podrá estar es Alberto Saura, una de las incorporaciones sobre las que se concentran los focos. Al pívot murciano le vino bien el aplazamiento de la primera jornada para rehabilitarse de sus molestias y ponerse a punto para hacer lo que mejor sabe: goleador. Firmó nueve tantos durante los partidos de preparación y formará, al lado del internacional japonés Shimizu, un dúo poderoso en su posición.

El primer día de la nueva vida del Córdoba Futsal es hoy. Tras una pretemporada repleta de buenas sensaciones, el equipo persigue hoy metas más tangibles. Quiere agarrar los puntos, situarse en buena posición en la tabla clasificatoria y mantener entre el grupo de élite el respeto que ya se ha ganado.