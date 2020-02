El Córdoba Futsal defiende su puesto en una caldera

Si le salen bien las cosas, podrá oxigenarse para seguir luchando. Si no, tendrá que hacer lo mismo. No hay tregua, piedad ni perdón. Después del invierno, la lucha por los objetivos en las ligas mayores entra en el cuerpo a cuerpo. Ya pueden ir escondiéndose o asumiendo su error quienes pensaran, al calor del formidable arranque del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que su temporada de estreno en la máxima categoría del fútbol sala español iba a resultar plácida. A falta de ocho citas, el conjunto cordobesista pelea a dentelladas por aferrarse a su posición y seguir fuera de la zona de descenso. No la pisó en todo el curso, pero los adversarios aprietan. Y uno de ellos, el Fútbol Emotion Zaragoza, aterriza este sábado (19.00 horas) en Vista Alegre para dirimir unos puntos fundamentales.

El recinto cordobés será una caldera de pasiones. Ese torbellino emocional lo explican bien los números: los locales manejan dos puntos de ventaja con respecto al descenso, siendo el equipo aragonés el que marca el límite. En la primera vuelta, en el Pabellón Siglo XXI, el resultado fue de 3-3. "Es el partido más importante hasta la fecha", ha dicho el técnico cordobesista, Maca, en las vísperas. Al club no le ha hecho falta insistir demasiado en la necesidad del respaldo popular: la afición agotó las localidades disponibles en menos de 48 horas y el pabellón presentará el ambiente de las grandes ocasiones. Esta vez con menos fiesta y más presión. Es lo que hay. Son los rigores de la alta competición y Córdoba no tenía representación en la liga profesional desde hace más de tres décadas. Defender la plaza no es cualquier cosa.

La racha del Córdoba Futsal es bipolar: matemáticamente pésima -dos puntos sumados de los últimos 24-, pero anímicamente asumible e incluso estimulante. "Si jugamos como en Barcelona, conseguiremos nuestro objetivo", han dicho voces desde el vestuario después del partido del domingo pasado en el Palau. El Córdoba se lo hizo pasar realmente mal al vigente campeón de Liga, con el que empataba a falta de cuatro minutos... para terminar perdiendo por un excesivo 6-2. Es probable que los de Maca merecieran más, igual que en anteriores ocasiones, pero la realidad es que son el único equipo de la Primera División de la LNFS que no ha ganado aún un partido en lo que va de año. No hay mejor momento que ahora.

El Córdoba Patrimonio abordará el partido con Gonzalo Puebla en la portería, ya que el meta titular durante todo el curso, Cristian Ramos, se perderá el resto de la temporada tras haber sido operado este jueves de una rotura de ligamentos en la rodilla. Tampoco podrá estar Nono Castro, en recuperación por una fractura en un dedo. El durísimo contratiempo pone al joven meta toledano en primera línea del frente en una batalla en la que el colectivo deberá exprimir lo mejor de sí.

Sin Lolo Jarque, aún convaleciente de su lesión, el Córdoba acudirá a su esencia -defensa insistente, despliegue físico, constancia y riesgo- para lograr una victoria imprescindible. Un resultado adverso condicionaría todo el plan posterior, enrevesando las opciones en una liga particular entre cuatro equipos (Córdoba, Zaragoza, Aspil Ribera y Burela) de los que solo dos evitarán la caída a Segunda.

[CONVOCATORIA] Tras la sesión matinal del viernes, Maca ha dado a conocer la lista de 12 jugadores para medirse al @ADSala10. @Cristian27Ramos, @NonoCastro y @lolojarque, bajas obligadas por lesión. #CordobaPatrimonioZaragoza #LNFS pic.twitter.com/1L19XMzueI — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) February 28, 2020

El estreno en Vista Alegre del japonés Kazuya Shimizu, el refuerzo estelar en el mercado invernal, es una de las esperanzas a las que se aferran los blanquiverdes para elevar su eficacia ofensiva. La falta de pegada que lastró al equipo puede encontrar una respuesta en la presencia del internacional nipón, que disputó sus primeros minutos con el Córdoba en las canchas de ElPozo y Barcelona.

Lleno absoluto en Vista Alegre

No cabe un alma más en Vista Alegre. El Palacio de Deportes cordobés registrará un lleno absoluto. El cuarto de la temporada. “Esperábamos una respuesta así por parte del público, la gente está muy involucrada con nosotros y es consciente de la situación y de la importancia del partido. Es una suerte tener un público así”, afirmó Miguel Ángel Martínez Maca, sobre la expectación que ha creado un choque crucial. Las otras ocasiones en las que se colgó el cartel de "localidades agotadas" en las taquillas del pabellón fueron con motivo de las visitas de los tres grandes: Movistar Inter, ElPozo Murcia y FC Barcelona.

En los partidos disputados en el presente curso no se ha bajado de los 2.400 espectadores, superándose los 3.000 en alguna ocasión. El Córdoba es uno de los clubs con mayor respaldo popular en la máxima categoría. La respuesta a la llamada en un momento de dificultad deportiva llegó a emocionar al presidente, José García Román, quien expresó a través de las redes sociales su agradecimiento. “Gracias #Córdoba, no dudaba de vuestro apoyo, aunque me habéis vuelto a sorprender. En menos de 48 horas hemos colgado el cartel de entradas agotadas”, escribió el mandatario minutos después de que los canales oficiales del club certificaran que todo el papel se había terminado.