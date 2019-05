El Córdoba Futsal busca la igualada en Sevilla

Ganar o ganar. No hay otra opción para el Córdoba CF Futsal si quiere seguir alimentando el sueño de la 1ª División. Los blanquiverdes, en el que será el segundo partido de la primera eliminatoria de ascenso a la máxima categoría, buscarán en el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla (viernes, 20:00 horas) igualar la serie ante el Real Betis Futsal. Tras la derrota por 1-2 del choque inaugural, los de Maca tratarán de mantener el buen nivel mostrado el pasado sábado en Vista Alegre, sobre todo en una segunda mitad donde solo el buen hacer de Cidao impidió un mejor resultado. De ganar, se forzaría el tercer partido el domingo. Una derrota, sin embargo, pondría punto y final a la temporada 2018/19.

CRISTÓBAL, ÚNICA BAJA

En lo meramente deportivo, y al igual que en la última convocatoria, el concurso de Cristóbal parece complicado. El espejeño, aquejado de un esguince de tobillo, se resintió en la sesión preparatoria del lunes, por lo que su presencia en tierras hispalenses parece difícil. El resto, a disposición de un Maca que matizó en la previa que "fue una lástima no haber podido conseguir ese primer punto de la eliminatoria. Nos dolió por nosotros y por esa gran afición que nos acompañó durante el duelo y a la que desde aquí quiero enviar mi agradecimiento. Pese a firmar una mala primera parte, creo que en la segunda hicimos méritos suficientes para haber forzado al menos la prórroga, o por qué no, haber ganado el partido".

El técnico del Córdoba Futsal cree que "ahora todo se ha vuelto más complicado, debemos ganar dos partidos consecutivos en Sevilla para poder pasar a la siguiente fase. Es difícil por la entidad del rival y porque, si no recuerdo mal, dos son los partidos que el Betis ha perdido en casa durante toda la temporada". No obstante, Maca cree que "no es imposible" y que "si ganamos el viernes les trasladaremos un plus de presión y nerviosismo".

La expectación en la capital cordobesa es máxima y dos autobuses organizados por el Córdoba Futsal desplazarán a los aficionados blanquiverdes. A ellos se unirán muchos seguidores que se desplazarán de forma particular. Se esperan más de 300 hinchas del Córdoba Futsal en las gradas de San Pablo.