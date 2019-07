El Córdoba Futsal agota casi la totalidad de sus abonos en venta

La euforia que continúa rodeando al Córdoba CF Futsal desde su ascenso a Primera División el pasado 1 de junio sigue dando muestras de ir a más.

La campaña de abonados celebró ayer su primer día de venta de abonos a particulares y, en unas horas, se vendieron prácticamente toda la totalidad de los 2.800 carnets que el club puso a disposición de aquellos interesados que quieran ver los 15 partidos del equipo cordobés en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Su presidente, José García Román, resaltó ayer a este periódico su «satisfacción y la locura que se ha desatado en torno a este club y esperamos no defraudarles ante una misión complicada que tenemos como es lograr la permanencia en Primera». Tras las 172 renovaciones registradas la pasada semana y agotarse tanto los nueve bonos de empresas como los 100 bonos Vips, los aficionados respondieron a la llamada de la entidad cordobesista. Aunque no fue precisamente una mañana tranquila, puesto que «ha sido tal la demanda que la página web que se creó para tal fin se ha colapsada por momentos, usuarios que tenían su abono sacado pero que a la hora de pagarlo les daba error o personas que tienen su abono duplicado». Sobre ello, el propio García Román aseguró que «la empresa Intelify para poder liberarlos y los interesados que se hayan quedado sin abono puedan tener su oportunidad; es una pena que muchas personas no se hayan podido abonar, pero estamos trabajando para que todo el que lo desee pueda disfrutar de nuestro club en una temporada histórica», aseguró el presidente del Córdoba Futsal.

ESPACIOS SIN ABONO

Los espacios de Vista Alegre que han quedado libres de abonados son los sectores uno, dos y tres de la zona de preferencia alta puesto que quedan reservados para la afición visitante, así como los cuatro y cinco de la misma zona dado que, por la ley de espectáculos, un 15% del aforo debe reservarse para la venta de entradas el mismo día de cada partido. De este modo, el pabellón cordobés registrará un gran ambiente en los 15 partidos que disputará el Córdoba Futsal la próxima temporada.

Muchas personas que querían sacarse su abono se han quedado sin él, como es el caso de Rafael Nadales, quien estuvo esperando en el punto de venta físico, ubicado en la tienda Comunicarte (Avenida Cañito Bazán, 7). «Había mucha gente esperando en la cola desde antes de las 10.00 horas y solo han podido expedir unos poco, muchos nos quedamos sin él y aunque el presidente llegó hacia las 13.45 horas pidiendo disculpas, nos hemos quedado sin nuestro carnet», aseguró Nadales. «He intentado meterme varias veces en la página y no funcionaba, por lo que no he podido sacar mi abono y muchos miembros de nuestra peña nos hemos quedado sin abono puesto que, para las entradas apartadas para las peñas, tenían que ir mínimo diez personas y nosotros solo pudimos ir seis».

LA PLANTILLA

La actividad no cesa en el Córdoba Futsal y, al mismo tiempo que se trabaja en la confección de la plantilla. La entidad cordobesa espera incorporar entorno a cinco jugadores y «las negociaciones están siendo intensas», aseguró García Román. El club puede anunciar su primer fichaje esta semana.