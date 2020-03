El Córdoba B se olvida de ganar en el peor momento

El Córdoba CF B sufrió una nueva derrota que podría comprometer aún más su permanencia en el Grupo X de Tercera División. Los de Diego Delgado perdieron por 0-1 frente a un Sevilla FC C que aprovechó un error local para llevarse los tres puntos del envite.

El conjunto blanquiverde intentó comandar la situación desde el pitido inicial. No obstante, ambos equipos se repartieron el dominio del esférico durante la fría matinal cordobesa. La más clara de los anfitriones contó con la firma de Samu González en el minuto 17, aunque el lateral no consiguió batir a Adrián González en el mano a mano. Posteriormente fue Fran Gómez quien probó a través de un lanzamiento que se marchó lejos del marco. La respuesta de los de Nervión no se hizo esperar y estuvieron a punto de romper las tablas en una acción que sacó la zaga cordobesista prácticamente en la línea de gol. Moyano, justo antes del receso, marró un servicio de Samu propiciando la igualdad en el electrónico.

La tónica del segundo acto parecía ir por el mismo camino que lo visto con anterioridad, pero un fallo del guardameta Fernando provocó el 0-1 hispalense por medio de Francis. El plantel de Delgado, a partir de ese fatídico minuto 50, lo intentó sin fortuna quedando el tanteador favorable a los de un Lolo Rosano que siguen creciendo a medida que el final de la temporada se acerca.

La cuarta jornada consecutiva sin ganar -solo un punto de doce- deja al filial cordobesista en la última posición clasificatoria con 23 puntos. El cierre de la jornada podría aumentar la diferencia con respecto a la salvación antes de visitar la próxima semana el campo del Ciudad de Lucena.

FICHA TÉCNICA

0-Córdoba B: Fernando, Manolete, Jorge Maristany, Juan Luna (Álex Machado, 79'), Samu González, Alberto del Moral, Jesús Cambil (Víctor Díaz, 81'), Antonio Moyano, Fran Gómez, Antonio Crespo y Felipe Veloso (Luque, 74').

1-Sevilla C: Adrián González, Raúl Fernández, Francisco Carmona, Pavón, David León, David Rodríguez, Kike Ríos (Fernando López, 81'), Francis (Chacón, 88'), Jaime López, Cristóbal y Juanma (Christian, 71').

Gol: 0-1 (50') Francis.

Árbitro: Juan Alfredo Guzmán Mansilla (colegio jiennense). Enseñó cartulina amarilla a los locales Jorge Maristany y Samu Gónzalez y a los visitantes Raúl Fernández, Francis, Juanma, David León, Cristóbal, Pavón y Adrián González. Expulsó al segundo entrenador hispalense Marco Antonio García.

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada en el Grupo X de Tercera División disputado en la Ciudad Deportiva del Córdoba ante 400 espectadores.