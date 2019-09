Los clubs se unen para recibir las ayudas perdidas del 2018

La decisión que ha tomado el Imdeco de liquidar varias de las líneas de ayudas al deporte del 2018 sin abonárselas a sus beneficiarios ha comenzado a provocar movimientos. Son más de 300.000 euros los que esperaban recibir los clubs de semiélite, los equipos federados de base y los deportistas individuales de primer nivel que ahora parece que nunca tendrán. Por ello han comenzado a movilizarse. En concreto, las subvenciones perdidas corresponden a la temporada 17/18, en el caso de los deportes de equipo, y del 2018 si hablamos de los deportistas individuales.

El colegio Cervantes acogió una reunión inicial entre representantes de clubs como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Deportivo Córdoba (fútbol sala), Cordobásket, Maristas, Adeba, El Carmen y Ciudad de Córdoba (baloncesto), Adesal, Córdoba BM y La Salle (balonmano), Adecor, Guadalquivir y Voley Córdoba (voleibol), Liceo (gimnasia), Trotacalles (atletismo), Mezquita (rugby) o Domcor (fútbol), entre otros. Todos ellos mostraron su preocupación por la situación existente. Entre los directivos de los clubs implicados se encuentran varios que incluso pidieron préstamos personales para salir adelante en esos momentos, pensando obviamente que posteriormente recuperarían el dinero cuando llegara la subvención. Los citados en el colegio Cervantes han pedido una reunión con el alcalde, José María Bellido.

Además, el transcurso del tiempo ha provocado que algunos de este clubs ya no compitan en una liga interprovicial, como ocurre por ejemplo con El Carmen y el Muser Auto Cordobásket de baloncesto.

Las subvenciones que quieren recibir los clubs y deportistas cordobeses no les llegaron por errores en la gestión por parte de los rectores que había en el Imdeco en la pasada legislatura. Los fallos llegaron en los últimos meses del 2018 y los primeros del 2019, paralelamente al retraso que hubo en el inicio de los Juegos Deportivos Municipales. Los nuevos responsables del Imdeco están preparando un informe jurídico que explique lo que sucedió entonces. Además, el propio Imdeco está buscando alguna fórmula legal para que al final ese dinero llegue a los que iban a recibirlo.

El Imdeco ha iniciado también los trámites administrativos de las seis líneas ayudas del año siguiente a las por ahora perdidas, las correspondientes a la campaña 18/19 para los deportes de equipo y del 2019 para los deportistas individuales. Lo que está claro es que el deporte cordobés no se conforma con perder las ayudas que les prometieron y va a luchar para recibirlas.