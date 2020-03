El Ciudad de Lucena se derrumba en Lebrija

El Ciudad de Lucena continúa cuesta abajo y sin frenos. Los pupilos de Dimas Carrasco perdieron por 3-0 ante la Unión Balompédica Lebrijana en un choque que se resolvió durante la segunda mitad. Giráldez, por partida doble, y Andrés Pavón propiciaron una nueva tarde para olvidar.

El primer cuarto de hora resultó de tanteo entre dos equipos que precisaban los puntos. El aparente respeto sobre el verde empezó a romperse por la voluntad que demostró el conjunto aracelitano. La mejoría de los de Carrasco a medida que el cronómetro avanzaba se refrendó en el minuto 35. Jesús González y Borja Encada tuvieron a su disposición dos acometidas muy claras que Iván Ares logró desbaratar para mantener las tablas hasta el descanso.

Los visitantes saltaron al terreno de juego fijando su mira en la portería rival. Borja, nada más arrancar, se topó otra vez con un acertado Ares. Mario Ruiz y Toni Pérez, prácticamente a renglón seguido tampoco lograron perforar las mallas hispalenses. Y cuando mejor estaban los celestes, el colegiado Sevillano Marín señaló penalti para la Unión Balompédica Lebrijana en el minuto 61. Giráldez se encargó de transformar la pena máxima y descolocar a los lucentinos.

Los nervios se apoderaron de un equipo incapaz de igualar el duelo. Los de José Antonio Asián supieron jugar precisamente con la ansiedad de su adversario para asestar un duro revés en el 70. Andrés Pavón se sacó de la nada un potente disparo a la escuadra ante el que nada pudo hacer Javi Cuenca. Sin apenas tiempo para reaccionar, Giráldez firmó su doblete particular y el tercero de unos anfitriones que sellarían de esa forma el triunfo.

La escuadra de Lucena recibirá el próximo fin de semana al Córdoba CF B, filial que también llega con la soga al cuello tras perder en su feudo contra el Sevilla FC C. Los 52 puntos que poseen los de Carrasco les mantienen en play off, aunque deben empezar a sumar triunfos si no quieren que peligre dicha posición de privilegio.

FICHA TÉCNICA

3-Lebrijana: Iván Ares, Juanma, Pavón, Juande, Raúl Cabrera, Orihuela, Juan Carlos (Maqueda, 66'), Gerardo, Lúa (Fran, 46'), Juan Benítez (Tete, 60') y Giráldez.

0- Ciudad de Lucena: Javi Cuenca, Sergi Valls (Maero, 67'), Pablo Gallardo, Jesús González, Zurdo, Toni Pérez, Luismi, Mario Ruiz, Diego, Borja Encada (Erik Aguado, 54') y Javi Henares (Adrián Pavón, 75').

Goles: 1-0 (62') Giráldez, de penalti. 2-0 (70') Pavón. 3-0 (73') Giráldez.

Árbitro: Alberto Sevillano Marín (colegio gaditano). Enseñó cartulina amarilla a los locales Orihuela, Juanma y Juan Carlos y a los visitantes Sergi Valls, Borja Encada, Pablo Gallardo y Adrián Pavón.

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada en el Grupo X de Tercera División disputado en el Campo Municipal de Lebrija ante 300 espectadores.