Ceci, experiencia para la portería del Deportivo

El Deportivo Córdoba Cajasur cerró su primera incorporación de cara a la temporada 2020/21. Cecilia Moreno Ceci, guardameta procedente del Almagro FS -donde militó cuatro campañas y rozó el ascenso a la élite del fútbol sala femenino-, reforzará el vestuario de Juanma Cubero para el próximo curso.

La cancerbera jiennense indicó que vivirá “un reto muy ilusionante”, circunstancia que le motiva tanto como el deseo de acercarse “de nuevo a mi tierra y poder vivir aquí una categoría tan exigente como la Segunda División”. La etapa que cerró en la provincia de Ciudad Real le marcó “en lo personal y deportivo” y se mostró muy agradecida a un equipo que la acogió “cuando todavía era una niña” y de donde salió “ya más reconstruida”.

Ceci, nacida en 1998, se definió como una portera “valiente, buena en el uno contra uno y con bastante nervio”, algo que ejemplificó al declarar que “si tengo que tirar a puerta, tiro, si tengo que sacar el balón jugado con los pies, lo hago encantada, y también me gusta hablar y mantener la comunicación con el equipo”. Esos valores que aprendió a lo largo de su carrera procura “transmitirlos cuando juego” para así “ayudar a enviar un mensaje de seguridad y confianza” al resto del equipo en pista.

La nueva integrante cajista reconoció que necesitaba “recuperar la normalidad competitiva tras todo el parón por el coronavirus”. Estuvo el pasado mes entrenando aunque se sintió “un poco rara después de tanto tiempo sin pisar una pista”. Pese a ello, comentó al departamento de prensa del club que pensaba que le costaría “más recuperar de nuevo el hábito”.

“Competir lo mejor posible”

No será la primera vez que visite Córdoba y recuerda con “envidia” las veces que jugó en Vista Alegre de rival. Además, consideró que el Deportivo Córdoba “siempre ha sido un referente a nivel andaluz e incluso nacional” con varios títulos ligueros. “Estos años de atrás escuchaba todo eso y que contaba con jugadoras que hoy día siguen compitiendo al máximo nivel y, sinceramente, no me llegaba a imaginar el formar parte de la plantilla de un equipo así, lo que hace que este reto sea bastante ilusionante”.

Ceci, precisamente sobre sus futuras compañeras, declaró que tuvo un trato más cercano “con Marixu y otras veteranas como Celi y Lau” que, de enfrentarse a ellas, “las acabas conociendo aunque no hayas compartido ninguna conversación”. Son “emblemas de ese vestuario” y tenía “muchas ganas de conocerlas y empezar a trabajar cuanto antes”.

La trayectoria deportiva de la andaluza contempla dos play offs de ascenso con el Almagro en la 2017/18 y la 2019/20. En ninguna de ellas pudo derrotar a sus adversarios -el Amarelle coruñés y el Preconte Telde-. “A la tercera irá la vencida”, se consoló al pensar en su siguiente desafío. “Sería el sueño de cualquier jugadora el poder ascender con un club a la élite”, una idea que le ronda por la cabeza y que cree que puede darse en su siguiente etapa. “Vengo con la intención de competir lo mejor posible contra todos los rquipos y, haciéndolo bien, creo que el play off llegará”, argumentó.

La familia de Ceci está muy vinculada al deporte. Su hermano Fran es jugador del Quintanar del Rey y estuvo a punto de subir a Segunda División B en fútbol mientras que sus padres mantienen vínculo con el Jaén FS. “Tus gustos y tus preferencias dependen también del entorno en el que te muevas y ahí estaremos los dos haciendo lo que nos gusta”, finalizó.