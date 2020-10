La carrera de Aguilar no se celebrará

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aguilar anunció, mediante un comunicado, la suspensión de la carrera popular Ciudad de Aguilar por motivos de seguridad sanitaria. El Ayuntamiento recordó que el año pasado participaron unos 1.400 atletas entre las categorías de adultos y de menores, sin contar con el numeroso público que asistió a disfrutarlas presencialmente. En el comunicado, el concejal de Deportes, Juan Delgado, aseguró que las medidas impuestas por las autoridades sanitarias serían “de difícil cumplimiento” en una carrera de tal envergadura. La carrera se había celebrado hasta ahora durante 23 años de manera ininterrumpida y es “una fiesta deportiva y de promoción turística” para Aguilar. La prueba estaba prevista para el 25 de octubre.

Delgado comentó que los agolpamientos en las salidas de los 800 participantes de la carrera principal “serían un riesgo innecesario”. Además, comentó que se desplazan muchos aficionados y en algunos puntos de la carrera se suelen reunir un gran número de público y seguidores.

Juan Delgado explicó que “teniendo en cuenta que el Ayuntamiento debemos ser prudentes” y cumplir con las medidas de seguridad, apuntando a la situación delicada en la que se encuentra Aguilar en cuanto a números de positivos por coronavirus. Asimismo hizo saber que las actividades, como aerobic, multideporte o gimnasia de mantenimiento, que se suelen iniciar en octubre y prolongarse hasta mayo, no han comenzado en el pabellón y no lo harán “hasta ver como avanza la situación". "No es grato suspender cosas, pero no queda más remedio", concluyó el concejal de deportes.