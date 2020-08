Caro y la espinita del Salerm Puente Genil

Objetivos ilusionantes con el mismo patrón de barco al frente. El Salerm Cosmetics Puente Genil volverá a confiar su suerte en Diego Caro y su equipo de trabajo para la temporada 2020/21. El míster de Villa del Río afrontará su segunda temporada en el banquillo pontano “con muchas ganas e ilusión” aunque “con una espinita clavada” tras el desenlace de la campaña anterior en Tercera División. Ese “sabor agridulce” se produjo al haber hecho “un buen curso metidos durante mucho tiempo en play off” y quedarse fuera de los cuatro primeros puestos -octavos a dos puntos de la zona de privilegio- debido al corte de la competición provocado por el covid-19.

El míster indicó que la segunda vuelta del conjunto rojinegro fue “parecida a la primera”, ya que “el principio del calendario era fuerte y nos condicionó esa circunstancia”. De hecho, el nivel de los equipos contra los que tocaba enfrentarse cuando se produjo el parón “se aflojaba”, algo que hubiera podido cambiar el desenlace liguero. “Fue una pena, no lo veíamos justo porque no era igual para todos y la lotería les tocó a los que estaban en esos puestos”. Recordó, además, que sus pupilos en el primer tramo competitivo se pusieron líderes del Grupo X de Tercera División “en los últimos siete partidos”, una historia que finalmente no se repitió meses más tarde.

Caro, centrándose en el presente y futuro del club, mostró su satisfacción por la labor desempeñada en la dirección deportiva por César Navas y Rafa Ocaña. “El presupuesto se redujo debido a la situación que atravesamos, pero la plantilla es bastante competitiva con muchas renovaciones y fichajes que dan un salto de calidad al contar con experiencia en Tercera como mínimo”. El villarrense espera la llegada todavía de uno o dos futbolistas más para cerrar la configuración de su grupo. “Estamos barajando la posibilidad de un mediocentro defensivo y la cesión de algún jugador por parte de un filial, una pieza sub-23”, añadió.

“Intentaremos ilusionar a la afición”

El preparador enlazará de esta manera su cuarta temporada consecutiva en Tercera después de su estancia también en el CD Ciudad de Lucena. La categoría, bajo su punto de vista, ha cambiado año tras año. “Los equipos con grandes presupuestos y potencial están arriba y por parte de la Federación Andaluza están intentando controlar el tema económico, un factor que resultaría muy importante para equiparar la competición”, declaró. El presupuesto del Puente Genil, pese a ser “muy humilde”, no supuso una barrera para pasar “más del 50% de la Liga en play off”. Así pues, uno de los objetivos marcados en rojo para todos ellos será “ilusionar” a la localidad cordobesa.

El exitoso recorrido deportivo de los lucentinos no le hace, sin embargo, tenerlo como un espejo por las diferencias que hay entre ambas escuadras. “Cuando llegué a Lucena, en comparación con lo que es hoy, todo ha cambiado mucho. El presupuesto es muy diferente y aquí somos más humildes, es un club más familiar que se basa en otras armas para conquistar al futbolista”, explicó. Caro tuvo “la suerte de subir a los celestes” a Tercera y mantenerlos en mitad de la tabla. “Salí bastante contento de la labor que hicimos y ahora, en Puente Genil, hemos demostrado que podemos estar arriba”, subrayó.

Jesús Ruiz Márquez seguirá como el segundo entrenador, Alonso Jiménez se centrará en la preparación física del bloque, Artimio Barcia llevará los ejercicios con los porteros, Sergio Galisteo focalizará su tarea en la readaptación y el scouting, Julián Otero será el fisioterapeuta mientras que Pepe Logroño estará en las funciones de delegado de campo. Todos ellos remarán en la misma dirección para soñar con unas metas complicadas pero factibles a base de esfuerzo y pundonor.