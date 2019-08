Carmen Hernica llega al Cajasur Deportivo para reforzar su ataque

El Deportivo Córdoba Cajasur ha cerrado la incorporación para la próxima temporada de la jugadora Carmen Hernica, pívot procedente del Deportivo Peñarroya con el que el pasado curso se proclamó máxima realizadora de la categoría -Segunda Andaluza-, con 23 goles, más del doble que su más inmediata perseguidora en el ránking anotador.

Carmen, natural de Peñarroya, se autodefine como "una jugadora luchadora a la que le gusta ganar hasta en los entrenamientos; me considero polivalente, jugando principalmente de pívot, pero también como cierre, ya que no tengo la velocidad suficiente para desempeñarme como ala. Podría resumir mi rol en la pista diciendo que o pasa la jugadora rival o pasa el balón, pero nunca las dos".

La peñarriblense asegura verse "con ganas en este podemos decir 'regreso' al club, donde ya jugué la Copa Diputación del pasado año 2018, y donde me sentí muy a gusto, incluso querida para el escaso mes que estuve aquí, y con la satisfacción de que nos llevamos el título derrotando con un triunfo por 6-0 con cuatro goles míos. Cierto es que ahora llego para jugar en otra división, pero siempre con muchas ganas".

Para esta campaña que se avecina, Carmen espera que "a nivel individual me gustaría poder ofrecer mi máximo potencial en la pista, ya que no sé si he llegado aún a mostrarlo o no, aunque siempre trato de darlo todo en cada partido, pero es cierto que cuando te juntas con jugadoras que tienen mucha clase, técnica y profesionalidad, seguramente note un cambio radical, aunque así es como a mí me gusta jugar, profesionalmente, no soy de las que se dediquen a echar el rato".

Más ambiciosa si cabe se muestra Carmen a la hora de hablar de objetivos colectivos, ya que "confío en que lleguemos bastante lejos y espero por supuesto que ganemos la Liga, la Copa y que superemos todos los retos que nos propongamos".