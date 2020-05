Carmen Escalante: "La embajada española no nos dio ninguna ayuda para encontrar vuelo"

La exnadadora del Navial Carmen Escalante se encuentra estos días en Londres completando un máster en ingeniería bioquímica en la 'University College of London', más conocida como UCL. Escalante, que fue campeona nacional de 100 mariposa alevín y júnior, estudió en Estados Unidos antes de poner rumbo a la capital británica.

¿Qué hace ahora en Londres y cuanto tiempo lleva?

-Llevo un curso en Londres, pues estoy completando una ingeniería bioquímica.

-¿Cómo está la situación en Londres?

-Está relajada. Se permite salir a la calle a hacer deporte y los supermercados se mantienen abiertos, aunque falta la verdura y la fruta fresca.

-¿De qué manera puede seguir ahora sus estudios?

-Tengo suerte de que mi universidad es una de las más grandes de Londres y ya tenían una gran plataforma online. Las clases también se grababan antes de todo el Covid-19 para poder repasarlas. Nos han cambiado los exámenes finales por proyectos que se pueden completar desde casa.

-¿Sigue entrenando con un equipo de natación?

-No estoy entrenando oficialmente en ningún equipo pero tengo un grupo de amigos con los que entreno en la piscina de la universidad.

-¿Empieza a temer que no pueda volar a España a la finalización del curso?

-Ahora mismo no están las cosas para salir del Reino Unido, sobre todo por miedo a que no me vuelvan a dejar entrar, ya que soy residente pero no ciudadana. La verdad es que una cosa que se echa en falta es que las otras embajadas han estado contactando con los alumnos internacionales para mandarlos a casa por si querían hacerlo. Sin embargo, a nosotros, la embajada española no nos dio ninguna ayuda para encontrar vuelo y como no hay apenas vuelos, pues nos hemos tenido que quedar aquí.

-¿Qué le cuenta su familia sobre la situación que hay en Córdoba?

-Creo que ambos países se encuentran en una situación similar, ya que hay cuarentena en ambos. La única diferencia que había es que ya antes podías salir a hacer deporte en los parques en Londres, lo que hacía la cuarentena más llevadera.