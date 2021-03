Carmen Avilés, plata en el Campeonato de España

La atleta del club Los Califas Carmen Avilés obtuvo su segunda medalla nacional del año al lograr la segunda plaza en el 400 lisos del Campeonato de España sub 20. La cordobesa finalizó en la cita de Antequera en la segunda posición con una marca de 55.38, solo por detrás de la castellonense Salma Celeste que venció con un tiempo de 54.11. Claudia Artero completó el podio con un registro de 57.04.

Avilés venía de ocupar la décima plaza en el 400 del Campeonato de España absoluto de Madrid, cita en la que fue eliminada en las semifinales, por lo que no pudo revalidar la plata que había conseguido en el año anterior.

La deportista que entrena Antonio Bravo ha puesto así el colofón a una temporada de invierno en la que ha batido además los récords andaluces sub 20 y sub 23, además de ganar los títulos andaluces del 200 en las categorías sub 23 y absoluta.

En el campeonato nacional sub 20 hubo más cordobeses destacados. Juan Francisco Trujillo (Palma del Río) consiguió la medalla de bronce en salto de altura con una marca de 1.99. Hubo también varios puestos de finalista. Wayra Romero (Trotacalles) fue séptima en longitud y octava en 60 vallas. Cristina Gómez (Trotacalles) terminó octava en altura y Marina Romero (Trotasierra) finalizó séptima en el 3.000. Para finalizar, Francisco Ramírez (Surco Lucena) concluyó el 800 en la cuarta posición.